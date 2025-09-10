Po sprogimo Vilniuje – stingdantys liudininkų vaizdai iš įvykio vietos

Nuotraukos ir vaizdo įrašai rugsėjo 10 d. pradėjo plisti socialinio tinkle grupėje „Reidas Vilniuje I Trikojis Vilniuje“. Vaizdo medžiagoje matyti siautėjančios liepsnos su vis iškylančiais ugnies pliūpsniais, palydimais juodų dūmų.
Primename, kad Vilniaus pakraštyje trečiadienį užsidegė vagonas su dujomis.
Pirminiais ugniagesių duomenimis, nukentėjo vienas žmogus. Į tarnybas kreipęsi žmonės teigė, kad girdėjo sprogimo garsą.
Policija gavo pranešimą, kad užsidegė aštuoni vagonai su dujomis. Pareigūnai Eltai kol kas negalėjo pasakyti, kiek vagonų dega. Kreiptasi pagalbos dėl eismo reguliavimo.
Apie įvykį pranešta Lietuvos geležinkeliams, aplinkosaugininkams, medikams, kitoms tarnyboms.
Kaip informavo Bendrasis pagalbos centas, 9.45 val. skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas, kad Vilniuje, Baltosios Vokės g. 35, suskystintų dujų pilstymo stotyje, dega vagonas su dujomis.
Į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.
„Į įvykio vietą išvyko septynios autocisternos, operacijų vadovas su mašina“, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Dalia Dzimidienė.
Informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai, Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.
Lietuvos policija pranešė, kad dėl gaisro šiuo metu uždarytas eismas Kirtimų gatvėje bei Eišiškių plente. Vairuotojams rekomenduojama rinktis kitą maršrutą.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įspėjo dėl galimos oro taršos. Rekomenduojama vengti buvimo ore, užsidaryti langus.
Kaip pranešė Vilniaus savivaldybė, gaisro dūmai gali būti pavojingi sveikatai.
– Jei esate lauke ir matote dūmus, užuodžiate specifinį kvapą, pasitraukite, kad vėjas neneštų dūmų į jus;
– Arčiau gaisro gyvenantiems gyventojams patariama neiti į lauką, likus namuose – neatidarinėti orlaidžių, langų ir durų.
– Jei namuose yra mechaninės vėdinimo sistemos, rekuperacija ar kondicionierius, rekomenduojama sistemas išjungti.
– Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus.
(be temos)