 Po susišaudymo tarnybą palikusio pareigūno išpažintis: pas vaikus noriu grįžti gyvas, o ne karste

2026-05-06 16:00
Vytenis Miškinis / „Delfi“

„Dėl šio įvykio pasitraukiau iš tarnybos. Noriu grįžti pas savo vaikus gyvas ir sveikas, o ne sušaudytas karste“, – kalbėjo sostinės kriminalinėje policijoje dirbęs vyras, į kurį nusikaltėliai paleido šūvius. Ir šios istorijos atomazga gali būti sunku patikėti: keturi vyrai, užpuolę kratą atliekančius policininkus, liko išteisinti dėl pasipriešinimo pareigūnams.

Neeilinę bylą išnagrinėję teisėjai nusprendė, kad kaltinamieji nesuprato puolę policininkus. Tadas Jasionis ir Artūras Aladavičius pripažinti kaltais dėl viešosios tvarkos pažeidimo (BK 284 str.), o kiti du įvykio dalyviai – Andrius Seibutis ir Audrius Butkevičius visiškai išteisinti.

Vyko eilinė krata

„Delfi“ jau rašė apie šį 2024 metų balandžio 9-ąją įvykusį incidentą. Tą vakarą kriminalinė policija darė kratą V. A. Graičiūno gatvėje esančiame autoservise, ten rado apie kilogramą amfetamino, svarstykles, šovinių ir pneumatinių šautuvų.

Viskas prasidėjo įprastai: 5 neuniformuoti kriminalistai, turėdami teismo leidimą daryti kratą, užėję į garažą užklupo įtariamąjį, paguldė jį ant žemės, surakino antrankiais ir parodė tarnybinius pažymėjimus. Ieškant narkotikų pasigirdo beldimas į duris.

„Išėjom į lauką, ten stovėjo Tadas Jasionis. Galvoju, kad jis atvažiavo nusipirkti narkotikų. Pasakiau, kad čia dirba policija ir jis mums netrukdytų. Tuo viskas ir baigėsi“, – prisiminė pareigūnas V. V.

Tuomet trys kolegos išvažiavo daryti kratą į kitą vietą, garaže liko dviese – V. V. ir P. B. Staiga jie išgirdo privažiuojančius automobilius, kažkas pradėjo šūkauti ir daužyti į duris.

„Paprastai tokiais atvejais atidarom duris, prisistatom, parodom tarnybinius pažymėjimus ir paprašom išsiskirstyti“, – pasakojo P. B.

Nusprendė palikti tarnybą

Šįkart atidarę duris pareigūnai prisistatyti nespėjo, nes pamatė kastuvu užsimojusį Audrių Butkevičių.

„Spėjau uždaryti ir užrakinti duris. Greičiausiai tik dėl to išvengiau smūgio kastuvu, jis trenkė į duris. Vos ne tuo pat metu pakilo garažo vartai, tada pasigirdo mažiausiai du šūviai. Pajutau skausmą ties juosmeniu ir pečiais“, – prisiminė V. V.

Tuomet viskas vyko akimirksniu, pareigūnai šaukė: „policija, gulkit ant žemės“. Tada P. B. iš tarnybinio ginklo du kartus iššovė į viršų ir užpuolikai išsilakstė, pabėgti nespėjo tik A. Seibutis, jis iškart sulaikytas. Vėliau sugauti ir kiti įtariamieji.

V. V. teisme pasakojo, kad šis įvykis lėmė jo pasitraukimą iš tarnybos, šiandien jis registruojasi darbo biržoje.

„Buve policijos pareigūnai niekam nereikalingi“, – pripažino jis.

„Šiuo metu tik pradedu atsigauti, bet pasakojant įvykius vėl užplūsta vaizdai, kai į tave nukreiptas ginklas ir šaudo. Vėliau dalyvavau panašiose operacijose, bet nebebuvo noro lysti ten, kur vyksta sulaikymai“, – pasakojo jis.

Jo kolega dirba iki šiandien, bet prisipažįsta – į pirmas eiles per sulaikymus nebeina.

Versija – visiškai kitokia

Tačiau kaltinamųjų versija visiškai skyrėsi. T. Jasionio teigimu, tą vakarą jis užsuko pas draugą pasiimti magnetolos, kai mačiau 5 žmones įeinančius į jo garažą.

„Kai mėginau įeiti į vidų, durys buvo užrakintos. Net nespėjau pasibelsti, kai jos atsidarė ir išlindęs V. V. trenkė man į veidą, įskėlė dantį. Paskui jį išėjo dar du. Jie buvo labai agresyvūs, vienas bandė spirti, paslydau ir nukritau. Mane stumdė, daug keikėsi, liepė pist iš čia, kad nematytų manęs“, – aiškino T. Jasionis.

Tuomet jis į pagalbą pasikvietė draugus ir tada jau visi kartu šturmavo garažą.

„Turėjau žaislinį „Airsoft“ pistoletą, su juo žaidžiu, kai sūnus grįžta iš užsienio. Žinau, kad jis skleidžia garsą, kuris gali paprastą žmogų išgąsdinti. Kai įėjom į vidų iš jo šaudžiau į viršų, neatsimenu, kiek kartų. Ir tada pradėjo šaudyti atgal, iškart supratau, kad ten ne žaislinis ginklas, todėl puoliau bėgti. Nesu vietinis, todėl pasiklydau tarp garažų, ilgai klaidžiojau, kol radau automobilį, o tada parvažiavau namo“, – prisiminė T. Jasionis.

Su pneumatiniu ginklu šaudė ir A. Aladavičius. Kai teisėjas jo paklausė, kodėl tiesiog neiškvietė policijos, jis atsakė: „Galvojom, patys susitvarkysim“.

A. Butkevičius ėjo pirmasis, jis beldė į duris pasiėmęs kastuvą.

„Kai durys atsidarė, atšokau atgal. Galėjo atrodyti, kad atšokdamas juo užsimoju“, – prisipažino jis.

Teismams įrodymų pritrūko

Visi kaltinamieji sutartinai tvirtino, kad galvojo, jau draugą gelbėja nuo užpuolikų – jie esą nesuprato, kad viduje dirba policijos pareigūnai. Ir teisėjai nusprendė, kad neabejotinų įrodymų, paneigiančių jų žodžius, byloje nėra.

„Iš byloje esančių garso įrašų iš išteisintojo A. Aladavičiaus automobilyje esančio vaizdo ir garso registratoriaus, matyti, kad T. Jasionis, vykdamas kartu su A. Aladavičiumi, svarsto apie pas garaže buvusius asmenis. Minėto pokalbio turinys sustiprina vidinį teismo įsitikinimą, kad T. Jasionis iš tiesų galėjo nesuvokti bendravęs su policijos pareigūnais. Nei vienas iš išteisintųjų ir nuteistasis A. Aladavičius nepatvirtino, kad jiems T. Jasionis būtų pasakęs, kad į garažą atvyko policijos pareigūnai daryti kratą.

Be to, nelogiška, kad T. Jasionis, jau turėdamas reikalų su teisėsaugos institucijomis dėl tuo metu jo atžvilgiu pradėto ikiteisminio tyrimo dėl kitos nusikalstamos veikos, susijusios su fiziniu smurto panaudojimu, ketintų vykti bauginti procesinius veiksmus atliekančių policijos pareigūnų pneumatiniais nešaunamaisiais ginklais, suvokdamas, jog už tokius veiksmus jo atžvilgiu galėtų būti pradėtas dar vienas ikiteisminis tyrimas.

Be to, nelogiška, kad ir kiti šioje byloje pagal BK 286 straipsnį kaltinti asmenys būtų sutikę su tokiu T. Jasionio pasiūlymu vykti trukdyti būtent policijos pareigūnams atlikti jiems pavestas tarnybines funkcijas, kurie taip pat praeityje turėję reikalų su teisėsaugos institucijomis, suvokdami, kad už atitinkamus veiksmus prieš policijos pareigūnus, ypatingai ginklo panaudojimu, jų atžvilgiu galėtų būti neišvengiamai pradėtas ikiteisminis tyrimas bei dėl to atsirasiantis teistumas“, – konstatavo Vilniaus apygardos teismo teisėjai.

Sprendimą šioje byloje priėmusios Vilniaus apygardos teismo kolegijos pirmininkė Eglė Venckienė / Ž. Gedvilos/ELTOS nuotr.

Teismas įvertino ir tai, kad įvykis vyko tamsiu paros metu, neapšviestoje teritorijoje, jokių ženklų, kad vykdoma policijos operacija ten nebuvo.

Be to, tik du pareigūnai dėvėjo neperšaunamas liemenes su užrašu policija, visi kiti dirbo su civiliais rūbais. Beje, teisme T. Jasionis prisipažino, kad įvykio metu buvo pavartojęs amfetamino.

„Sugretinus šiuos duomenis su pačių policijos pareigūnų parodymais apie tai, kad atidarius garažo vartus tik V. V. bendravo su T. Jasioniu bei nesant įtikinamų įrodymų apie tai, kad tuo metu šalia V. V. galėjo stovėti Š. K., dėvintis neperšaunamą liemenę su užrašu „policija“, galėjusia leisti identifikuoti juos, kaip policijos pareigūnus, taip pat sugretinus su tuo, kad tik vienintelis Š. K. nurodė, kad V. V. rodė pažymėjimą, o pats V. V. to nenurodė, taip pat su aplinkybe apie galimą T. Jasionio narkotinių medžiagų vartojimą bei paties P. B. parodymus apie tai, kad asmenims nebuvo jokios galimybės suprasti, kad jie policijos pareigūnai, pirmosios instancijos teismo išvada dėl T. Jasioniui inkriminuojamo nusikaltimo, numatyto BK 286 straipsnyje, subjektyviosios pusės nebuvimo jo veiksmuose, yra pagrįsta“, – nusprendė teismas.

Visgi, kadangi T. Jasionis ir A. Aladavičius panaudojo pneumatinius ginklus viešoje vietoje, jie pripažinti kaltais dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

T. Jasionis dar nuteistas ir dėl nedidelio kiekio amfetamino turėjimo, jam skirta 55 parų arešto bausmė. Kadangi jau anksčiau jis teistas už smurtą ir narkotikų platinimą, bet bausmių neatliko, jam skirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 2 metams ir 3 mėnesiams.

Tuo metu A. Aladavičius gavo 3 tūkst. eurų baudą.

„Kaltinamieji tyčia viešoje vietoje šaudami iš pneumatinių pistoletų elgėsi įžūliai ir dėl jų neteisėtų veiksmų buvo sutrikdyta visuomenės rimtis ir tvarka“, – konstatavo teismas.

Šis nuosprendis jau yra įsiteisėjęs, bet dar gali būti skundžiamas Aukščiausiajam Teismui.

Lidija
Kodėl visai neginami pareigūnai! Ar jie turi paaukoti savo gyvybes,o parazitai vaikšto pakėlę galvas ir prišnioję amfetamino?! Jau vien už vartojimą narkotikų reikia sodint ilgam laikui,o už platinimą,dusinčiau iki mirtu! Miršta nuo to brudo mūsų ateitis,jauni žmonės,tai kodėl negalima išleisti griežtų bausmių už platinimą! O dar susirūpinę,kad tauta nyksta! Rūpinkitės pareigūnais,kurie šitą mėšlą mėžia!
EKS
Visiems pareigūnams. Vykdymui. Esu pareigūnas pensininkas. Mano šaudymo instruktorius mokė: jeigu sulaikymo metu nusikaltėlis priešinasi tai šauk ir jokiu būdu ne į koją , šauk taip kad tikrai nušautum. Nes jei sužeisi tai banditai vėliau sukurs tokią versiją kad tikrai nukentėsi. tau valstybė rimto advokato nesamdys..ginsiesi pats. O jeigu nušausi tai vėliau su draugais ir teisininkais pateiksi teismui tokią versiją , kuri tikrai telpa į savigynos _ginklo panaudojimo - rėmus. o jos paneigti nebus kam. banditas jau po žeme. taip kad jeigu išsitraukei ginklą o banditas puola..nedvejok. tai tavo ir tavo šeimos labui.
Nuomone
NIEKS TAVE BAILY IR DVASIOS UBAGE NEVARO I POLICIJA...DIRBK KIEMSARGIU AR PRIZIUREK SENELIUS....
