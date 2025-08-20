Policija aiškinasi, kas pasisavino svetimus daiktus

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Liepos 12 d. apie 3.50 val. iš baro, Vilniuje, Totorių g., nenustatytos tapatybės moteris pasisavino jai nepriklausančius daiktus.
Asmenis, atpažinusius užfiksuotą moterį, policija prašo apie tai informuoti Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniąją tyrėją Aistę Černiauskaitę-Šnirę, tel. +370 601 12693, el. p. [email protected], arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
