 Policija prašo padėti nustatyti vyro tapatybę

Policija prašo padėti nustatyti vyro tapatybę

2026-01-28 01:07 diena.lt inf.

Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.

2025 m. spalio 17 d. apie 8 val. Vilniuje, Islandijos g., nenustatytas vyras nesunkiai sutrikdė asmens sveikatą.

Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius nuotraukoje užfiksuotą vyrą, prašo nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Angeliną Kopač, tel. +370 700 56766, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

Šiame straipsnyje:
Vilniaus policija
nesunkus sveikatos sutrikdymas
ikiteisminis tyrimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų