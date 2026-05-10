Prokuratūra: neprašoma perduoti dėl DHL lėktuvo katastrofos įtariamo piloto, tyrimas tęsiamas

„Šiuo metu jus dominantis tyrimas dar vyksta“, – BNS nurodė Generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė.
Ispanų pilotui buvo įteiktas pirminis pranešimas apie įtarimus neatsargiu gyvybės atėmimu, sunkiu sveikatos sutrikdymu bei turto sunaikinimu dėl neatsargumo.
„Asmuo buvo apklaustas Ispanijoje, su pareikštu pranešimu apie įtarimą jis nesutinka“, – nurodė E. Martinonienė.
„Šiuo metu nėra pagrindo išduoti Europos arešto orderio, nes būtini ikiteisminio tyrimo veiksmai gali būti atlikti ir atliekami asmeniui esant Ispanijoje“, – pridūrė prokuratūros atstovė.
Šiame ikiteisminiame tyrime nukentėjusiaisiais pripažinti 16 asmenų. Galimai padarytos turtinės ir neturtinės žalos dydis, pasak prokuratūros, dar nustatinėjamas.
Generalinė prokurorė Nida Grunskienė BNS šią savaitę sakė, kad tyrimui vadovaujantis prokuroras nemato pagrindo piloto ekstradicijai, tačiau patikino, kad tyrimas tęsiamas.
„Niekas nesustojo. Atliekami kiti ikiteisminio tyrimo veiksmai ir kai bus pagrindas, tada prokuroras priims sprendimą“, – nurodė N. Grunskienė.
Generalinė prokuratūra dar pernai kovą pranešė, jog pagrindinė lėktuvo katastrofos versija – žmogiškoji klaida. Balandį Teisingumo ministerija patvirtino, kad orlaivio katastrofa nesusijusi su neteisėtu įsikišimu ar terorizmu.
Išanalizavus apklausų, įvykio vietos apžiūrų, lėktuvo skrydžio savirašių, pilotų kabinos pokalbių įrašų, kitus tyrimo duomenis, nustatyta, kad avarija galimai įvyko dėl išjungtos hidraulikos sistemos, kuri atsakinga už užsparnių išskleidimą, ir tai sukėlė lėktuvo nukritimą.
BNS skelbė, kad DHL siuntas gabenęs bendrovės „Swiftair“ lėktuvas „Boeing 737-400 SF“ sudužo 2024 metų lapkričio 25-osios rytą artėdamas prie Vilniaus oro uosto.
Įvykio metu žuvo orlaivį pilotavęs Ispanijos pilietis, buvo sužeistas dar vienas ispanas, taip pat vokietis ir lietuvis. Lėktuvas leisdamasis kliudė gyvenamąjį namą, kuriame buvo 13 gyventojų, visi žmonės išsigelbėjo.
