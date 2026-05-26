Riešės gimnazijoje kilus gaisrui, evakavosi apie 1,6 tūkst. žmonių

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė Edita Zdanevičienė BNS nurodė, kad 14.24 val. gaisras buvo likviduotas, tęsiami baigiamieji darbai.
Pranešimą apie rūsyje kilusį gaisrą ir iš mokyklos išeinančius žmones ugniagesiai gavo 13.24 val.
„Atvykus ugniagesiams, mokiniai ir personalas buvo iš mokyklos išėję, pagal pirminę informaciją – apie 1,6 tūkst. žmonių. Atlikus žvalgybą, paaiškėjo, kad gaisras kilęs rūsyje, jo patalpos skendi dūmuose“, – sakė E. Zdanevičienė.
Pirminiais PAGD duomenimis, degė įvairūs rūsyje laikomi daiktai.
Gaisrui gesinti buvo pasitelktos penkios automobilinės cisternos ir automobilinės kopėčios, 14.06 val. buvo sustabdytas gaisro plitimas.
„Neturime duomenų, kad būtų nukentėjusiųjų, sužeistų“, – nurodė PAGD atstovė.
Gaisro priežastis kol kas nežinoma.
Naujausi komentarai