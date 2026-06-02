 Sakraliniu gydymu susidomėjusi moteris sukčiams pervedė 14 tūkst. eurų

Sakraliniu gydymu susidomėjusi moteris sukčiams pervedė 14 tūkst. eurų

2026-06-02 07:23
BNS inf.

Feisbuke skelbimą apie sakralinį gydymą radusi moteris už jo seansus įvairiems asmenims pervedė 14 tūkst. eurų, antradienį pranešė policija.

<span>Sakraliniu gydymu susidomėjusi moteris sukčiams pervedė 14 tūkst. eurų</span>
Sakraliniu gydymu susidomėjusi moteris sukčiams pervedė 14 tūkst. eurų / Magnific.com, Pixabay.com nuotr.

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VAU
SAKRALINE AUKA....MATYT NUSIBODO LAUKTI EILEJE PAS GYDYTOJUS.....
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hgyijnhg
Galimai sakraliniu gydymu susidomėję yra valdžios pareigūnai. Klausiau šį rytą apie planuojamą pirčių kompleksą Vilniaus Vingio parke. Ko gero vyksta masinis sakralinis gydymas ministerijose ir savivaldybėse, nes "TS-LKD siūlo didinti investicijas į startuolius"
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