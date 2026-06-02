Sakraliniu gydymu susidomėjusi moteris sukčiams pervedė 14 tūkst. eurų

1952 metais gimusi vilnietė pareigūnams nurodė, kad pinigus pervedinėjo laikotarpiu nuo balandžio 21 iki gegužės 29 dienos.
Dėl sukčiavimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Feisbuke skelbimą apie sakralinį gydymą radusi moteris už jo seansus įvairiems asmenims pervedė 14 tūkst. eurų, antradienį pranešė policija.
1952 metais gimusi vilnietė pareigūnams nurodė, kad pinigus pervedinėjo laikotarpiu nuo balandžio 21 iki gegužės 29 dienos.
Dėl sukčiavimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
(be temos)
(be temos)