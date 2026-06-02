 Šiurpus įvykis Santaros klinikose: prie ligoninės rastas negyvas pacientas

Šiurpus įvykis Santaros klinikose: prie ligoninės rastas negyvas pacientas

2026-06-02 09:02
BNS inf.

Sostinėje, Santariškių gatvėje, prie ligoninės pastato, pirmadienio pavakarę rastas mirusio vyro kūnas, antradienį pranešė Vilniaus apskrities policija.

<span>Šiurpus įvykis Santaros klinikose: prie ligoninės rastas negyvas pacientas</span>
Šiurpus įvykis Santaros klinikose: prie ligoninės rastas negyvas pacientas / Asociatyvi S. Lisausko / BNS nuotr.

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Pacientai gali mirti tik palatoje, savo lovoje. Visus reikia užrakinti palatose.
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Šv
Petras vartus atrakino.
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Antanas.
Visi mes ten būsime, tik nežinom kada. Atvargo žmogelis. Užuojauta artimiesiems.
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