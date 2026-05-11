Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šį vaizdo kamerų užfiksuotą vyrą, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Jurgita Srėbaliene, tel. +370 616 80787, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
Sostinės policija tiria vagystę ir aiškinasi, kas neteisėtai pasinaudojo banko kortele
2026-05-11 17:30
Vilniaus apskrities policijos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės ir neteisėto pasinaudojimo banko mokėjimo kortele.
