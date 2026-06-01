Sostinės verslai nebetveria: naktimis laužoma, vagiama ir net tuštinamasi prie kavinių

Vokiečių gatvė – viena judriausių sostinėje. Gyvenimas čia verda ne tik dieną, bet ir naktį. Verslai tuo džiaugiasi, tačiau nuotaikas temdo vandalų išpuoliai ir neadekvatus klientų elgesys. Štai kameros užfiksavo, kaip vyras tiesiai prie kavinės tuštinasi. Ryte, radę tokią „dovanėlę“, tvarkosi patys darbuotojai. Vaizdas nemalonus, tačiau tokia yra naktinio gyvenimo realybė.
Verslininkai randa ir kitų nemalonių staigmenų. Štai restorane prie Baltojo tilto kažkas prapjovė plastikinę terasos sieną.
„Dažniausiai praeidami arba įspiria, arba kažką meta, arba peiliu perbraukia“, – pasakojo „Amber Food“ vadovas Gediminas Balnis.
Teks keisti visą sieną, o tai kainuos kelis tūkstančius eurų.
„Keisdami atsižvelgiame ne tik į klimatines sąlygas, bet ir į vandalizmą, todėl keičiame į tokią konstrukciją, kurią būtų sunkiau pažeisti. Į stiklą“, – teigė G. Balnis.
Kitame miesto bare kažkas pasijuto menininku. Nuvalyti grafičius kainavo 600 eurų.
„Gerai, kad filmuojame. Suradome, kas tai padarė, padavėme į teismą ir prisiteisėme kompensaciją“, – pasakojo baro „Bix“ direktorius Audrius Žydelis.
Verslai kenčia – naktimis laužomi ir raunami augalai, gadinamos bei vagiamos šventinės dekoracijos, daužomi langai.
„Šviestuvus, inventorių, rankenas išdaužo, išspardo, bet daugiausia kenčiame nuo grafičių piešimo. Visokių žmonių yra. Asocialių yra, jaunimo, kuris neturi ką veikti“, – svarstė A. Žydelis.
Pasitaiko ir kerštaujančių. Pavyzdžiui, į barą neįleistų aštuoniolikmečių.
„Kitą dieną randi prirašinėtus suolus, sienas, kad „Bixų“ direktorius duhas, idiotas ir taip toliau, nes tiesiog neįleidome į barą“, – pasakojo A. Žydelis.
Kameros nenaudėlių negąsdina.
„Tikrai tokių atvejų pasitaiko pakankamai nemažai. Ypač didesniuose miestuose, nuošalesnėse vietose, kur yra neapšviestos gatvės, kur nėra vaizdo kamerų“, – teigė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.
Tokios išdaigos gali kainuoti brangiai ir baigtis byla teisme. O maksimali gresianti bausmė – net iki dvejų metų nelaisvės.
„Tam tikrais atvejais tai gali būti vertinama kaip nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas, už kurį numatyta administracinė atsakomybė. Tačiau jeigu veiksmai yra įžūlūs, pavojingi, ciniški, jeigu sugadinamas turtas, tai bus traktuojama kaip nusikalstama veika, už kurią gresia baudžiamoji atsakomybė“, – aiškino R. Matonis.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
O ką reikėtų daryti susidūrus su vandalais?
„Vertėtų pranešti policijai, palaukti, kol atvyks pareigūnai. Pateikti vaizdo įrašus, pareigūnai peržiūrės ir mieste esančių vaizdo kamerų medžiagą. Tuomet bus pradėtas ikiteisminis tyrimas“, – aiškino R. Matonis.
Policijos teigimu, turtą dažniausiai niokoja jauni ir neblaivūs asmenys.
(be temos)
(be temos)
(be temos)