 „Subjaurojo ką tik renovuotą namą“: gyventojus piktina piešiniai ant sienų

„Subjaurojo ką tik renovuotą namą“: gyventojus piktina piešiniai ant sienų

2026-05-23 10:15 diena.lt inf.

Daugiabučio namo renovacijai sutikę gyventojai nori džiaugtis ne tik sumažėjusiomis šildymo sąskaitomis, bet ir estetiškiau atrodančia namo išore. Deja, vandalai pasirenka savo kūriniais pažymėti ne tik apleistus pastatus, tačiau ir atnaujintus.

<span>„Subjaurojo ką tik renovuotą namą“: gyventojus piktina piešiniai ant sienų</span>
„Subjaurojo ką tik renovuotą namą“: gyventojus piktina piešiniai ant sienų / „Facebook“ grupės „Naujamiestis. Su meile.“ nuotr.

Meno kūriniu ant neseniai atnaujinto daugiabučio namo sienos piktinosi vienas Naujamiesčio gyventojas. Nors vyras palaiko gatvės meną, ši terlionė kaip reikiant papiktino.

„Atėjo ir ta diena, kai mūsų ką tik renovuotą dailų namą sudirbo atgrubnagis bevertis „tagas“. Ar kas nors turi praktikos su šių terlių medžiokle arba sienų valymu? Tikriausiai tik aukšto spaudimo vandens srovė yra sprendimas. Palaikau gatvės meną, bet ne š*** purškaliojimą“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė pasipiktinęs gyventojas.

Už terliones – baudos

Pagal Baudžiamojo kodekso 187 straipsnį, tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Taip pat, kaip nurodo Administracinių nusižengimo kodekso 115 straipsnis, tyčinis svetimo turto, kurio vertė neviršija trijų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, sunaikinimas ar sugadinimas užtraukia baudą nuo 50 iki 750 eurų.

Šiame straipsnyje:
grafičiai
vandalai
baudos
Naujamiestis

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Nesunku nuvalyt
Bjauru, kai subjauroja sienas terliinėmis. Nesunku nuvalyti. Paimkit švarią audinio skiautę ir nuvalykit su acetonu ar analogišku tirpikliu. Užtruksite pusvalandį.
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Anna
𝗠𝗲𝗿𝗴𝗶𝗻𝗼𝘀 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗮𝗶 𝗻𝗮𝗸č𝗶𝗮𝗶? 𝗨ž𝗲𝗶𝗸, č𝗶𝗮 𝘁𝗮𝘂 𝗽𝗮𝘁𝗶𝗸𝘀 - 𝘄𝘄𝘄.𝘅𝗳𝗹𝗶𝗿𝘁.𝘀𝗶𝘁𝗲
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Antanas.
Pasodinau prie savo devynaukščio vynuogę ir prie sienos pritvirtinau vielų špalerį. Pernai neblogai dengė. Šiemet - matysim.
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