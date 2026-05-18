Teisėsauga apklausė Vilniaus savivaldybės administracijos direktorių

„Taip, apklausa įvyko, bet jos turinio nekomentuojame“, – BNS pirmadienį nurodė Vilniaus apygardos prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
A. Bužinskas portalui „15min“ atskleidė, kad jis buvo apklaustas kaip specialusis liudytojas. Jo apklausa įvyko praėjusį ketvirtadienį.
Šis statusas taikomas tuomet, kai teisėsauga turi pradinių duomenų apie galimą nusikaltimą, tačiau jų dar nepakanka oficialiems įtarimams pareikšti.
Kaip rašė BNS, gegužės 7-ąją A. Bužinsko namuose, darbe ir automobilyje buvo atliktos kratos, susijusios su prieš penkerius metus jam pavaduojant administracijos direktorių patvirtintu gatvių standartu.
Kratas teisėsauga sieja su A. Bužinsko nedalyvavimu apklausoje gegužės 7 dieną, į kurią jis buvo pašauktas balandžio viduryje. Savo ruožtu, administracijos direktorius teigia šio šaukimo negavęs ir dvejojantis jo išsiuntimu.
Dėl to A. Bužinskas apskundė jo namuose ir darbe policijos atliktas kratas, argumentuodamas, kad jų poreikį lėmė Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, ne paties savivaldybės vadovo veiksmai.
Pasak politiko, ikiteisminio tyrimo pareigūnė poėmiui į savivaldybę atvyko praėjus daugiau nei dviem mėnesiams po kratų nutarties priėmimo, kai administracijos direktorius atostogavo.
Tarnautojo vertinimu, kratų skuba dėl tariamo paimtinų daiktų slėpimo ir vengimo atvykti į apklausą buvo tik deklaratyvi.
BNS skelbė, kad šis ikiteisminis tyrimas vykdomas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už piktnaudžiavimą ir tarnybos pareigų neatlikimą, tyrimą kontroliuoja Vilniaus apygardos prokuroras.
A. Bužinskas praėjusią savaitę teigė neturintis pastabų dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo, nurodė miesto administraciją antrus metus bendradarbiaujant su teisėsauga ir teikiant visą reikalingą medžiagą.
