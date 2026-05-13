Teisėsauga iš kontrabandininko siekia konfiskuoti per 285 tūkst. eurų

Vilniaus apygardos prokuratūra priėmė sprendimą kreiptis į teismą dėl civilinio turto konfiskavimo, nustačius reikšmingą vilniečio turto ir teisėtų pajamų neatitikimą.
Turto tyrimas buvo pradėtas teismui pripažinus kaltu sostinės gyventoją, kuris, veikdamas bendrininkų grupėje, nuo 2018 metų neteisėtai gabeno akcizais apmokestinamas prekes – cigaretes.
Atsižvelgiant į padaryto nusikaltimo pobūdį, mastą bei gautą turtinę naudą, atsirado teisinis pagrindas inicijuoti civilinį turto konfiskavimo procesą.
Pareigūnai įtaria, kad asmuo 2011–2024 metais, besiversdamas kontrabandinių prekių gabenimu, gavo beveik 1,5 mln. eurų pajamų, bei patyrė daugiau nei 1,6 mln. eurų išlaidų. Šis pajamų ir išlaidų neatitikimas leidžia pagrįstai manyti, kad dalis lėšų buvo gauta neteisėtai.
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad iš galimai neteisėtų pajamų buvo finansuojami statybos darbai, siekiant įgyti ir padidinti turto vertę.
Įvertinus surinktus duomenis apie asmens teisėtas pajamas ir turimo turto vertę, buvo nustatyta, kad turto vertė, kurios asmuo negali pagrįsti teisėtomis pajamomis, siekia daugiau nei 285 tūkst. eurų, todėl Generalinės prokuratūros prokuroras teismui pateikė ieškinį šiai sumai, siekiant turtą perimti valstybės naudai.
Ieškiniui užtikrinti, jau turto tyrimo pradžioje buvo areštuotas asmens nekilnojamasis turtas, kurio rinkos vertė viršija 188 tūkst. eurų, bei piniginės lėšos banko sąskaitose – daugiau nei 200 tūkst. eurų.
Civilinis turto konfiskavimas yra svarbi priemonė kovojant su neteisėtu praturtėjimu ir užtikrinant, kad nusikalstamu būdu įgytas turtas negalėtų būti naudojamas ar legalizuojamas.
