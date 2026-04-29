Teisiamųjų suole – du vilniečiai: siuntose talpino dešimčių kilogramų narkotikų kontrabandą

Bylos duomenimis, 1999 metais gimęs E. K. ir 2000 metais gimęs A. K. labai didelį kiekį psichotropinės medžiagos 3-chlormetkatinono (3-CMC) į Lietuvą atsisiuntė pašto siuntomis. Narkotikus jie platino Vilniuje.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, vyrai, veikdami bendrininkų grupėje, neteisėtai, įtariama, turėdami tikslą parduoti ar kitaip platinti, 2024 metų gruodį ir 2025 metų sausį per internetinio bendravimo programėlę „Signal“ įgijo ir pašto siuntomis iš Lenkijos atsisiuntė labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų, išvengdami muitinės kontrolės ir neturėdami leidimo jas gabenti per Lietuvos valstybės sieną.
Tyrimo duomenimis, už užsakytas psichotropines medžiagas buvo atsiskaitoma kriptovaliuta.
Gavę siuntą, bendrininkai dalį kvaišalų supakuodavo mažesniais kiekiais ir padėdavo skirtingose Vilniaus vietose įrengtose slėptuvėse, kurių koordinates per „Signal“ programėlę išsiųsdavo pirkėjams.
Bendrininkai buvo sulaikyti 2025 metų sausį, kai iš vieno paštomato sostinėje buvo paimtos trys siuntos su daugiau kaip 39 kilogramais kristalinės medžiagos, kurios sudėtyje nustatytas labai didelis kiekis – daugiau kaip 33 kilogramai psichotropinės medžiagos 3-chlormetkatinono (3-CMC).
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras, tyrimą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai.
Abu vyrai kaltinami ir neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
E. K. už panašius nusikaltimus jau buvo anksčiau teistas. 2021 metais Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu jam buvo skirtas laisvės apribojimas dvejiems metams, uždraudžiant vartoti psichiką veikiančias medžiagas. Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad dalį atsisiųstos psichotropinės medžiagos bendrininkai suvartojo patys.
E. K. teismo laukia suimtas, A. K. skirta kardomoji priemonė – intensyvi priežiūra.
Baudžiamajame kodekse numatyta griežčiausia bausmė už vyrų padarytus nusikaltimus – laisvės atėmimas nuo 10 iki 15 metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.
