Teismui perduota Trakų vicemero Jono Kietavičiaus „čekiukų“ byla (Papildyta)

2026-05-04 11:29
BNS inf.

Vilniaus apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje buvęs Trakų rajono savivaldybės narys, dabartinis šio rajono vicemeras Jonas Kietavičius kaltinamas piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, patikėto turto pasisavinimu, dokumentų suklastojimu ar disponavimu jais, pirmadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

Teismui perduota Trakų vicemero Jono Kietavičiaus „čekiukų“ byla / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

„Dabar negalėčiau nieko pakomentuoti, pasisakysiu teisme. Kaltės tikrai nepripažįstu“, – BNS sakė vicemeras J. Kietavičius.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaltinamasis 2019–2023 metais, būdamas Trakų rajono savivaldybės tarybos nariu, o nuo 2021 metų lapkričio 24-osios ir Trakų rajono savivaldybės vicemeru, įtariama, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir tarybos nario teise gauti išmokas su jo, kaip tarybos nario, susijusiomis veiklos išlaidoms padengti.

Siekdamas turtinės naudos sau, pasinaudojęs tarnybine padėtimi priešingais tarnybai interesais, J. Kietavičius, įtariama, klastojo išmokų avanso apyskaitas, jose nurodydamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas išlaidas degalams, kaip susijusias su tarybos nario veikla, ir prie jų pridėdamas kitų asmenų degalų pirkimo kvitus. Šiuos dokumentus jis teikė Trakų rajono savivaldybės administracijai, taip pasisavindamas 2 tūkst. eurų savivaldybės lėšų.

Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras, tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai.

Byla perduota nagrinėti Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmams.

