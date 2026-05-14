Telefoniniai sukčiai įvairiais melais iš trijų žmonių išviliojo po keliasdešimt tūkst. eurų

Trečiadienį į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1975 m.).
Ji pareiškė, kad sukčiai penkis mėnesius iš jos viliojo pinigus.
Pasak nukentėjusiosios, laikotarpyje nuo 2025 m. gruodžio 9 d. iki 2026 m. gegužės 13 d. (tikslus laikas nustatomas), jai būnant Didžiojoje Britanijoje, su ja telefonu susisiekė nepažįstami asmenys, bendravę rusų kalba.
Skambinusieji pasiūlė investuoti pinigus į akcijas biržoje ir taip apgaulės būdu pasisavino 29 tūkst. 448 eurus.
Kaip skelbia Policijos departamentas, Vilniaus apskrities policija trečiadienį sulaukė ir dar vieno pranešimo.
Moteris (gim. 1954 m.) pareiškė, kad balandžio 27 d. 16.57 val. Vilniuje, jai būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstami asmenys, jie bendravo lietuvių ir rusų kalbomis.
Prisistatę telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 41 tūkst. eurų.
Į Vilniaus apskrities VPK taip pat kreipėsi vyras (gim. 1941 m.). Jis pareiškė, kad antradienį apie 12.30 val. Vilniuje, jam būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstami asmenys.
Jie bendravo rusų kalba ir prisistatė policijos pareigūnais bei VMI darbuotojais.
Sukčiai apgaulės būdu išviliojo 50 tūkst. eurų bei banko kortelę.
Ja pasinaudoję iš banko sąskaitos pasisavino dar 2 tūkst. eurų.
Bendras nuostolis – 52 tūkst. eurų.
Dėl minėtų sukčiavimų pradėti ikiteisminiai tyrimai.
(be temos)