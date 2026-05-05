Verslininkas Artūras Daikeris siunčiamas į kalėjimą: smūgiavo ir spardė žmonai į galvą

Kaltinamasis išklausyti nuosprendžio į teismą neatvyko.
„Nusikalstamoms veikoms tiesioginę įtaką turėjo alkoholio vartojimas“, – sakė teisėja Kristina Grinevičiūtė-Gelgotė.
Prokuroras Renaldas Budrys prašė A. Daikeriui skirti galutinę subendrintą vienerių metų ir dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
Kelis kartus už vairavimą girtam, kai girtumas viršija pusantros promilės, viešosios tvarkos pažeidimą, smurtą artimoje aplinkoje teistas verslininkas šįkart nuteistas už fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų savo žmonos sveikatos sutrikdymą.
Kaltinamasis savo kaltę pripažino, gailėjosi. Tačiau teismas tai vertino kaip deklaratyvų pripažinimą ir kaip siekį sulaukti kuo mažesnės bausmės.
„Nukentėjusiosios atžvilgiu buvo naudojamas įvairus smurtas – buvo smūgiuojama į veidą, į galvą, spiriama, spaudžiama, suduodama. Kartais buvo pasitelkiami įrankiai – rankinė, rankinės metalinis dirželis“, – sakė teisėja, aiškindama nuosprendžio motyvus.
Pasak jos, liudytojai patvirtino, kad kaltinamasis ir nukentėjusioji nuolat vartojo alkoholinius gėrimus.
Bylos duomenimis, praėjusių metų kovo ir liepos mėnesiais bei šių metų sausį A. Daikeris keturis kartus smurtavo prieš sutuoktinę: smogė į veidą, spyrė į nugarą, spardė sėdmenis, įkando į pirštą.
Nusikaltimų metu vyras būdavo stipriai girtas – jam nustatytas neblaivumas viršydavo dvi promiles, o sykį nustatytas 3,01 promilės girtumas.
Nukentėjusiajai taip pat būdavo nustatomas girtumas.
Laukiant šio nuosprendžio, balandį A. Daikeriui pradėtas dar vienas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Prokuratūra prašė įtariamąjį suimti, tačiau dviejų instancijų teismai paliko jį laisvėje.
Praėjusį rudenį Vilniaus miesto apylinkės teismas daug kartų girtą vairavusį A. Daikerį pripažino recidyvistu ir skyrė pusės metų laisvės atėmimo bausmę. Be to, buvo nutarta konfiskuoti automobilį „Audi Q8“. Tačiau Vilniaus apygardos teismas nusprendė laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti pustrečių metų.
Ankstesniais nuosprendžiais, jau perėjusiais visas teismų instancijas, buvo nuspręsta konfiskuoti dvi automobilio „Audi Q8“ vertes atitinkančią sumą – 102,8 tūkst. eurų.
