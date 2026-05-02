 Viename bute rasti trijų vyrų kūnai

Viename bute rasti trijų vyrų kūnai (Papildyta)

2026-05-02 17:27 diena.lt inf.

Šeštadienio popietę į vieną butą Šaltkalvių gatvėje, Vilniuje, lėkė policijos pareigūnai – čia rasti trijų vyrų kūnai.

<span>Viename bute rasti trijų vyrų kūnai</span>
Viename bute rasti trijų vyrų kūnai / Asociatyvi Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Kaip portalui diena.lt pasakojo Vilniaus policijos budintysis pareigūnas, incidentas fiksuotas apie 14.25 val. Pirmiausia pranešta apie vieną mirusį žmogų bute.

Vis dėlto atvykus pareigūnams ir atlikus buto apžiūrą, jame rasti dar dviejų vyrų kūnai.

Pirminiais duomenimis, jie mirė perdozavę narkotikų. Vienam iš jų – 35-eri, kitiems vyrams – apie 30 metų. 

Vėliau policija pranešė, kad du iš jų – nenustatytos tapatybės.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
lavonai
trys vyrai
butas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Vitalijus
Labai gerai daro narkotikai skausma malšina.
1
0
Kai
Tokios griežtos bausmės? Karalių pasaką.
2
0
Antanas.
Ne Velnias nešė. Geriau pas panas būtų nuėję. Patys galo ieškojo ir gavo. O narkodileriams reikia taikyti bausmę, kaip už tyčinę žmogžudystę. GI vartotojams - po detoksikavimo programos dar būtina programa kuri taikoma savižudžiams psichūškėje.
4
0
Visi komentarai (10)

Daugiau naujienų