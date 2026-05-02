Viename bute rasti trijų vyrų kūnai

Kaip portalui diena.lt pasakojo Vilniaus policijos budintysis pareigūnas, incidentas fiksuotas apie 14.25 val. Pirmiausia pranešta apie vieną mirusį žmogų bute.
Vis dėlto atvykus pareigūnams ir atlikus buto apžiūrą, jame rasti dar dviejų vyrų kūnai.
Pirminiais duomenimis, jie mirė perdozavę narkotikų. Vienam iš jų – 35-eri, kitiems vyrams – apie 30 metų.
Vėliau policija pranešė, kad du iš jų – nenustatytos tapatybės.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.
