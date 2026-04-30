Vietoj skrydžio į Milaną – kelionė į areštinę

Ankstyvą antradienio rytą Vilniaus oro uoste dirbantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai nustatė, kad vieno iš keleivių, skrendančių į Milaną (Italija), paiešką dėl padarytų ekonominių ir finansinių nusikalstamų veikų yra paskelbusi Švedijos policija. Pareigūnai siekia 30-metį kaunietį suimti, tam yra išduotas Europos arešto orderis.
Pasieniečiai vyrą sulaikė ir uždarė į laikino sulaikymo patalpą. Apie įvykį buvo informuota Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdyba. Tą pačią dieną sulaikytasis buvo perduotas į oro uostą atvykusiems sostinės policijos pareigūnams.
Šiemet per beveik keturis mėnesius VSAT pareigūnai sulaikė 149 asmenis (128 – oro uostuose), kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos. Iš sulaikytųjų didžioji dauguma, 136, buvo mūsų šalies piliečiai, po tris – Baltarusijos ir Jungtinės Karalystės, po du – Latvijos ir Rusijos, po vieną – Airijos, Moldovos ir Rumunijos.
2025 m. pasieniečiai sulaikė 803 ieškomus asmenis (583 – oro uostuose). Iš sulaikytųjų dauguma, 702, buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 38, Jungtinės Karalystės – penkiolika, Baltarusijos ir Latvijos – po vienuolika, Airijos – keturi, Moldovos, Švedijos ir Ukrainos po – tris, Izraelio, Tadžikistano ir Uzbekistano – po du, likusieji septyni buvo dar septynių valstybių piliečiai.
Tarp 2024 m. sulaikytų 767 ieškomų asmenų irgi dominavo Lietuvos piliečiai – 705. Devyniolika sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, šešiolika – Ukrainos, šeši – Baltarusijos, keturi – Rusijos, po tris – Sakartvelo ir Moldovos, du – Airijos, likusieji devyni buvo kitų devynių valstybių piliečiai.
