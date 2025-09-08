Vilniaus centre apvogta palapinė

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, rugsėjo 7 d. apie 8 val. Vilniuje, Gedimino prospekte, pastebėta, kad iš palapinės pavogta kuprinė, kurioje buvo fotokameros stovas „Manfrotto Befree Advanced QPL Black“, fotokamera „Sony FX 30“ su atminties kortele, trys objektyvai „Sony 11mm 1,8“, „Sigma 18-50 2.8“, „Samyang 45mm F1.9“, garso sistema „Rode Wireless Go 2“, du mikrofonai „Rode Lavalier GO“ ir „Rode Video micro 2“, ND filtras.
Nuostolis – 4 277 eurai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės. Tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
