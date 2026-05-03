Vilniaus ir Ukmergės rajonuose dėl smurto nukentėjo du nepilnamečiai

Vilniaus apskrities policijos duomenimis, apie 17.30 val. namuose Vilniaus rajone kilus konfliktui, 1983 metais gimęs vyras smurtavo prieš 2010 metais gimusį nepilnametį, taip sukeldamas jam fizinį skausmą.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo artimajam giminaičiui arba šeimos nariui.
Tuo pačiu metu šeštadienį Ukmergės rajone du 2011 ir 2012 metais gimę nepilnamečiai prie mokyklos sumušė 2013 metais gimusį nepilnametį, kuris ligoninėje suteikus pagalbą išleistas gydytis į namus.
Surinkta medžiaga tyrimui dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo mažamečiui arba kankinant nukentėjusįjį.
