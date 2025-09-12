Vilniaus pareigūnai tiria, kam prireikė senovinių monetų komplekto

Kaip teigiama, šių metų rugsėjo 2 d. nuo 9.50 val. iki 10.30 val. Vilniuje, Pilies gatvėje, iš sendaikčių prekystalio buvo pavogtas senovinių monetų komplektas.
Nuostolis – 4 tūkst. eurų.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šį vaizdo kamerų užfiksuotą vyrą, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus tyrėja Daiva Žilinskyte, mob. +370 646 32147, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
