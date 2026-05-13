Vilniaus rajone – gaudynės: į griovį su „VW Golf“ nulėkęs vairuotojas policininkams išklojo tiesą

Kaip teigiama, gegužės 10-osios naktį pareigūnai bandė sustabdyti įtartinai manevruojantį „VW Golf“, tačiau vairuotojas nepakluso teisėtiems reikalavimams ir pradėjo bėgti.
Dideliu greičiu lėkęs vairuotojas nepaisė kelio ženklų, pavojingai manevravo gyvenvietėse, nerodė posūkio signalų. Galiausiai jis nesuvaldė automobilio ir nuvažiavo į griovį.
Vyras pareigūnams prisipažino bėgęs todėl, kad neturi vairuotojo pažymėjimo ir buvo vartojęs alkoholio. Kartu automobilyje važiavęs keleivis taip pat buvo akivaizdžiai neblaivus.
Automobilis išgabentas į saugojimo aikštelę.
