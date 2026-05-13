 Vilniaus rajone – gaudynės: į griovį su „VW Golf“ nulėkęs vairuotojas policininkams išklojo tiesą

Vilniaus rajone – gaudynės: į griovį su „VW Golf“ nulėkęs vairuotojas policininkams išklojo tiesą

2026-05-13 15:17 diena.lt inf.

Naktinis persekiojimas Vilniaus rajone baigėsi griovyje, pranešė Vilniaus apskrities policijos pareigūnai.

<span>Vilniaus rajone – gaudynės: į griovį su „VW Golf“ nulėkęs vairuotojas policininkams išklojo tiesą</span>
Vilniaus rajone – gaudynės: į griovį su „VW Golf“ nulėkęs vairuotojas policininkams išklojo tiesą / Vilniaus apskr. VPK vaizdo įrašo stop kadras.

Kaip teigiama, gegužės 10-osios naktį pareigūnai bandė sustabdyti įtartinai manevruojantį „VW Golf“, tačiau vairuotojas nepakluso teisėtiems reikalavimams ir pradėjo bėgti.

Dideliu greičiu lėkęs vairuotojas nepaisė kelio ženklų, pavojingai manevravo gyvenvietėse, nerodė posūkio signalų. Galiausiai jis nesuvaldė automobilio ir nuvažiavo į griovį.

Vyras pareigūnams prisipažino bėgęs todėl, kad neturi vairuotojo pažymėjimo ir buvo vartojęs alkoholio. Kartu automobilyje važiavęs keleivis taip pat buvo akivaizdžiai neblaivus. 

Automobilis išgabentas į saugojimo aikštelę.

Šiame straipsnyje:
Vilniaus rajonas
neblaivus vairuotojas
vw golf
griovys

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų