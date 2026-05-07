Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus namuose ir darbe atlikta krata

Apie tai ketvirtadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė pats A. Bužinskas.
„Šiandien policijos pareigūnai mano namuose ir kabinete atliko kratą. Pirminėmis žiniomis – nes neatvykau į policijos apklausą dėl tolimesnio gatvių standarto naudojimo. Tačiau įdomiausia, kad šaukimo į apklausą negavau“, – teigia jis.
Anot A. Bužinsko, krata susijusi su prieš penkerius metus Vilniaus miesto savivaldybės pasitvirtintu gatvių standartu, tuo metu jis ėjo administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas ir pavaduodamas tuometinę vadovybę, pasirašė šį dokumentą.
„2024 metais teismas šias gaires pripažino neįsigaliojusiomis. Administracija buvo apie šį sprendimą informuota. Teisėsaugai atlikus tyrimą ir nustačius, kad gatvių standartą pavieniai darbuotojai vis dar taikė, kolegas informavome pakartotinai. (...) Manėme, kad čia klausimas ir užsidarė“, – nurodė jis.
Administracijos direktorius teigia šaukimo į apklausą negavęs, tačiau iš jo namų buvo paimta planšetė.
„Su kolegomis išpurtėme mano asmeninį, darbinį elektroninį paštą, fizines pašto dėžutes, tačiau kvietimo į apklausą nei elektroniniame pašte, nei popieriniu formatu neradome. Skambučių, kviečiančių į apklausą, irgi negavau. Į apklausą tikrai būčiau atvykęs ir be kratos. Šiuo metu esu atostogose – išvykęs su Vilniaus „Rytu“ parsivežti Čempionų lygos taurės, todėl apie patikrą sužinojau iš žmonos ir kolegų, patys aiškinamės, kas įvyko“, – rašė jis.
„Mano žiniomis, iš namų buvo paimta tik mano močiutės Vilhelminos planšetė su jos ir jos draugių nuotraukomis. Tai apibendrinant – gerbiu pareigūnų darbą ir noriu padėkoti už profesionalumą ir empatiją ne paties maloniausio proceso metu“, – pabrėžė A. Bužinskas.
Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Samorokovskaja BNS sakė, kad įtarimai A. Bužinskui nepareikšti. Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras.
BNS žiniomis, kratą atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos 2-asis skyrius, ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius – dėl piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo.
Krata buvo atlikta ir A. Bužinskui priklausančiame automobilyje, tačiau jame nieko nerasta.
2024 metų birželį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) nutarė, kad Vilniaus miesto gatvių infrastruktūros standartas laikytinas norminiu teisės aktu, todėl, nepaskelbus jo Teisės aktų registre, jis nėra įsigaliojęs ir negali būti taikomas. Vis dėlto teismas netenkino Vyriausybės atstovo prašymo įpareigoti savivaldybę paskelbti šį aktą registre, nes tai reikštų teismo kišimąsi į teisėkūros proceso klaidų taisymą.
