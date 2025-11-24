 Vilniuje iškabinti transparantai „FCK PTN“ – policijos akiratyje

2025-11-24 12:20
BNS inf.

Teritoriniai sostinės policijos komisariatai pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl Vilniuje savaitgalį ant viadukų Ozo ir M. K. Čiurlionio gatvėse bei ant tilto Olimpiečių gatvėje iškabintų transparantų su užrašu „FCK PTN“.

Vilniuje iškabinti transparantai „FCK PTN“ – policijos akiratyje / Feisbuko/BNS nuotr.

Prieš Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną nukreipti transparantai nukabinti.

Futbolo klubo „Žalgiris“ aistruoliai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė, kad prieš Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną nukreiptus transparantus iškabino jie.

