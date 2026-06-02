Vilniuje – masinė avarija: į eismo nelaimę pateko ir greitosios medikai

Vilniaus policijos atstovas portalui diena.lt teigė, kad pranešimas apie avariją Mokslininkų ir Geležinio Vilko gatvių sankryžoje gautas 6.40 val.
„Paprastas techninis eismo įvykis, kuriame dalyvauja trys automobiliai – greitosios medicinos pagalbos, „Tesla“ ir „Honda“, – teigė policijos atstovas.
Kaip skelbia ELTA, pirminiais duomenimis, medikų automobilis važiavo su įjungtais švyturėliais.
Kaip matyti nuotraukose, į nelaimės vietą atvyko specialiosios tarnybos – medikai, policijos pareigūnai bei ugniagesiai.
Vairuotojai pranešė apie apsunkintą eismą, tačiau policijos atstovas teigė, kad eismo situacija nėra sudėtinga.
(be temos)
(be temos)
(be temos)