 Vilniuje sutrypta Ukrainos vėliava: policija ieško nuotraukoje užfiksuotų vyrų

Vilniuje sutrypta Ukrainos vėliava: policija ieško nuotraukoje užfiksuotų vyrų

2026-06-02 10:26 diena.lt inf.

Vilniaus apskrities policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl užsienio valstybės simbolio išniekinimo ir viešosios tvarkos pažeidimo.

<span>Vilniuje sutrypta Ukrainos vėliava: policija ieško nuotraukoje užfiksuotų vyrų</span>
Vilniuje sutrypta Ukrainos vėliava: policija ieško nuotraukoje užfiksuotų vyrų / Vilniaus apskr. VPK nuotr.

Kaip teigiama, šių metų gegužės 10 d. apie 5.30 val. Vilniuje, Pylimo gatvėje, nenustatyti asmenys išėmė Ukrainos vėliavą iš laikiklio, numetė ant šaligatvio ir ją sutrypė.

Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius nuotraukoje užfiksuotus vyrus, nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Angeliną Kopač, tel. Nr. +370 700 56709, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

Šiame straipsnyje:
Ukrainos vėliava
išniekinimas
Vilnius
ieško policija

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Komentarai

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kacapai raus
Nu ka, vatnikus kacapus paims neuzilgo. Neilgai sitie neuzaugos dziaugsis.
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0
TAIGI
POLICIJA UOSTYS VĖLIAVĄ IR PAGAL KVAPĄ NUSTATYS NUSIKALTĖLIUS....
1
-1
50 eurų
Vėl per "Telegram" durnelius susirado. Dabar apkars tie eurai jiems.
1
0
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