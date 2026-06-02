Vilniuje sutrypta Ukrainos vėliava: policija ieško nuotraukoje užfiksuotų vyrų

Kaip teigiama, šių metų gegužės 10 d. apie 5.30 val. Vilniuje, Pylimo gatvėje, nenustatyti asmenys išėmė Ukrainos vėliavą iš laikiklio, numetė ant šaligatvio ir ją sutrypė.
Sostinės policija prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius nuotraukoje užfiksuotus vyrus, nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Angeliną Kopač, tel. Nr. +370 700 56709, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
(be temos)
(be temos)
(be temos)