Vyro vairuojamas automobilis kliudė ir sužalojo paspirtuku važiavusį nepilnametį

Kaip pranešė Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, apie 17.40 val. Vilniuje, Parodų gatvėje, automobilis „Toyota Prius“, vairuojamas vyro (gim. 1980 m.), partrenkė ir sužalojo per pėsčiųjų perėją elektriniu paspirtuku važiavusį nepilnametį (gim. 2014 m.).
Nepilnametis, jam suteikus medicininę pagalbą ligoninėje, gydomas ambulatoriškai.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai