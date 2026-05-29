Žiniasklaida: prokuratūra tiria galimą prekybą žmonėmis dėl 140 paukštynuose dirbusių filipiniečių

Anot jo, įtarimai dėl prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo pareikšti įmonėms „FA Solutions“ ir „World Halal Trust“ bei septyniems fiziniams asmenims.
Du nukentėję filipiniečiai portalui teigė, kad realiai dirbo grupės „Akola Group“ Vilniaus paukštyne, tačiau jų sutartys buvo sudarytos su įmone „FA Solutions“.
Pastaroji teigė, kad darbuotojų darbo, apmokėjimo ir buvimo sąlygos atitinka teisės aktus. Tuo metu nukentėję filipiniečiai sako, kad į Lietuvą atvyko norėdami užsidirbti, tačiau vietoje to sulaukė melo ir pažeminimo.
Vilniaus paukštyno komunikacijos ir kultūros vystymo vadovė Sandra Vičienė pabrėžė, kad Filipinų piliečiai nėra jų darbuotojai. Pasak jos, ikiteisminis tyrimas vyksta dėl įmonių, pagal sutartis paukštyne atlikusių gamybos rangos darbus, veiklos ir jų kaip darbdavių funkcijomis.
„Vilniaus paukštynas šiame procese nėra tyrimo subjektas“, – portalui sakė ji.
Registrų centro duomenimis, pagrindinis „World Halal Trust“ akcininkas ir vadovas yra uzbekas Farruhas Azimovas, o „FA Solutions“ direktorė – Jekaterina Azimova.
(be temos)
(be temos)
(be temos)