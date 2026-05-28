 Paviršinių nuotekų tinklo rekonstrukcija Fabijoniškėse: pranešė, kaip keisis eismas

Paviršinių nuotekų tinklo rekonstrukcija Fabijoniškėse: pranešė, kaip keisis eismas

2026-05-28 16:42
Pranešimas spaudai

Nuo birželio 3 d. iki liepos vidurio Vilniaus miesto savivaldybės įmonė „Grinda“ pranešė apie antrąjį Gedvydžių gatvės paviršinių nuotekų tinklo rekonstrukcijos etapą Fabijoniškėse.  

Anot įmonės, darbai bus atliekami 50 metrų atkarpoje nuo Liongino Baliukevičiaus-Dzūko gatvės iki Fabijoniškių žiedo viešojo transporto stotelės.

Sutvarkius šią atkarpą, bus užtikrintas sklandus lietaus vandens nutekėjimas net ir gausių kritulių metu, o  važiuojamosios dalies danga taps stabilesnė. 

Vykdant paviršinių nuotekų tinklo rekonstrukciją, bus uždarytas įvažiavimas iš Liongino Baliukevičiaus-Dzūko gatvės į Gedvydžių gatvę ir atvirkščiai – dėl to keisis eismo organizavimas:

• Pėstiesiems įrengta apylanka su nukreipiamaisiais ženklais.

• Į Gedvydžių gatvę ir jos kiemus automobilių eismas nukreipiamas per P. Žadeikos ir Vėtrungių gatves.

Laikinai keičiasi viešojo transporto eismas:

Gedvydžių g. keičiasi 3G-A, 5, 24 57, 125, N4 maršrutų autobusų trasos.

Ukmergės g., centro kryptimi autobusai laikinai nestos Ukmergės st., pro kurią važiuoja 5, 24, 40, 43, 56, N6 maršrutų autobusai. 

Šiame straipsnyje:
Fabijoniškės
paviršinių nuotekų tinklo rekonstrukcija
Vilnius
eismas

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Komentarai

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Komentarai

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Fabai
Kas parašyta ir kokios pridėtos schemos visiškai neatitinka tikrovės. 1. Šita atkarpa jau buvo tvarkyta ne 50m., o pusė Gedvydžių g. 2. Kodėl nerašoma, kad reikalinga pajungti inžinerinius tinklus statomai Maximai ? 3. Kam pridėta Ukmergės g, busimos apylankos už 5km. schema ?
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