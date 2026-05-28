Paviršinių nuotekų tinklo rekonstrukcija Fabijoniškėse: pranešė, kaip keisis eismas

Anot įmonės, darbai bus atliekami 50 metrų atkarpoje nuo Liongino Baliukevičiaus-Dzūko gatvės iki Fabijoniškių žiedo viešojo transporto stotelės.
Sutvarkius šią atkarpą, bus užtikrintas sklandus lietaus vandens nutekėjimas net ir gausių kritulių metu, o važiuojamosios dalies danga taps stabilesnė.
Vykdant paviršinių nuotekų tinklo rekonstrukciją, bus uždarytas įvažiavimas iš Liongino Baliukevičiaus-Dzūko gatvės į Gedvydžių gatvę ir atvirkščiai – dėl to keisis eismo organizavimas:
• Pėstiesiems įrengta apylanka su nukreipiamaisiais ženklais.
• Į Gedvydžių gatvę ir jos kiemus automobilių eismas nukreipiamas per P. Žadeikos ir Vėtrungių gatves.
Laikinai keičiasi viešojo transporto eismas:
Gedvydžių g. keičiasi 3G-A, 5, 24 57, 125, N4 maršrutų autobusų trasos.
Ukmergės g., centro kryptimi autobusai laikinai nestos Ukmergės st., pro kurią važiuoja 5, 24, 40, 43, 56, N6 maršrutų autobusai.
(be temos)