Sostinėje – didžiausias šiemet dviratininkų važiavimas „Vilnius mina 2026“

Šventinis važiavimas startuos gegužės 1 d. 14:00 val. Katedros aikštėje, šalia Varpinės. Dalyviai vieninga kolona pajudės miesto gatvėmis, kurdami „žaliąją bangą“ ir demonstruodami augančią Vilniaus dviračių kultūrą. Renginys yra nemokamas ir išankstinė registracija nereikalinga.
„Visiškai nesvarbu, ar esi profesionalas, ar mini kelis kartus per metus – šis renginis skirtas visiems. Prisijunk, pasimėgauk bendraminčių apsuptyje gražiausiomis miesto gatvėmis bei parkais ir taip simboliškai atidaryk vasaros sezoną“, – teigė iniciatyvos autorius Vilius Gasparavičius.
Ambicija – geriausiai dviratininkams pritaikytas miestas Europoje
Lietuvos dviratininkų bendrijos pirmininkas Paulius Bakutis pabrėžia, kad šis važiavimas yra ne tik pramoga, bet ir svarbi žinutė miestui:
„Vilnius nusipelnė būti geriausiai dviratininkams pritaikytu miestu Europoje. Šiuo važiavimu parodysime, kad Vilniuje smagu važiuoti ne tik automobiliais, bet ir dviračiais. Kviečiame palaikyti bendruomenę ir tapti jos dalimi.“
Renginio kulminacija – Valakampių paplūdimyje
Dalyvių maršrutas drieksis žaliausiomis Vilniaus arterijomis, o finišas numatytas Valakampių pirmajame paplūdimyje. Čia šventė nesibaigs – dalyvių lauks bendruomeniškos veiklos ir poilsis gamtoje, gyva muzika, partnerių paruoštas maistas ir užkandžiai.
Svarbi informacija dalyviams (Saugumo reikalavimai):
Norint užtikrinti sklandų ir saugų važiavimą, organizatoriai prašo laikytis šių taisyklių:
Klausyti nurodymų: Sekti renginio vedlių ir policijos pareigūnų instrukcijas.
Laikytis KET: Važiavimas vyksta pagal kelių eismo taisykles.
Komunikuoti: Prieš stabdant pakelti ranką, posūkius rodyti aiškiais rankų ženklais.
Apsaugos: Šalmai privalomi vaikams iki 18 m., suaugusiems – primygtinai rekomenduojami.
Priežiūra: Jaunesni nei 14 metų dalyviai privalo važiuoti su suaugusiųjų palyda.
