Kroatijoje šiemet smarkiai padaugėjo miškų gaisrų

Daugelio šalių ugniagesiai ruošiasi sezonui, kuris žada būti itin sudėtingas.
Per pirmuosius keturis šių metų mėnesius išdegė apie 5,06 tūkst. hektarų žemės – tai maždaug 70 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, naujienų agentūrai „Hina“ teigė Kroatijos ugniagesių departamento vadovas Slavko Tucakovičius.
„Nuo metų pradžios užfiksavome 20 proc. išaugusį gaisrų skaičių“, – sakė S. Tucakovičius.
Pasaulis apskritai gali susidurti su ypač smarkių miškų gaisrų metais, kuriuos kursto klimato kaita ir galimai stiprus „El Nino“ orų fenomenas, šią savaitę įspėjo Londono imperatoriškojo koledžo ir klimato mokslininkų tinklo „World Weather Attribution“ tyrėjai.
Kroatijoje pernai per miškų gaisrus žuvo du žmonės ir 18 buvo sužeista, aštuoni iš jų – ugniagesiai.
Gaisrų pikas paprastai fiksuojamas nuo birželio iki rugsėjo, daugiausia jų liepsnoja palei Adrijos jūros pakrantę.
