Siūlo uždrausti prekybą gyvūnų galūnes suspaudžiančiais spąstais ir kilpomis

Tai numatančias Medžioklės įstatymo pataisas įregistravęs parlamentaras sako, kad naudojimas ir prekyba tokiais spąstais bei kilpomis yra nesuderinama nei su medžioklės etika, nei su humaniškumu.
„Nors gyvūnų galūnes suspaudžiantys spąstai yra draudžiami medžioklėje daugelyje Europos Sąjungos (ES) valstybių, Lietuvos teisės aktai nedraudžia prekybos jais, jų įstatyme nėra ir tarp draudžiamų medžioti įrankių. Medžioklė galūnes suspaudžiančiais spąstais yra nesuderinama nei su medžioklės etika, nei su humaniškumu. Tai paprasčiausias gyvūno nukankinimas. Įkliuvęs į tokius spąstus gyvūnas dažniausiai miršta nukraujavęs, bandydamas išsilaisvinti“, – sako socialdemokratas L. Jonauskas.
Seimo narys pastebi, kad tokie spąstai dažnai naudojami ne tik medžioklėje, bet ir namų valdose.
„Tikrai yra ne vienas atvejis, kai tokiais spąstais žmonės gaudo kaimynų pas juos užklystančius naminius gyvūnus – kates, šunis. Taip pat ir laukinius gyvūnus – kiaunes, lapes“, – teigia L. Jonauskas.
Politikas mano, kad viešojoje erdvėje vykstanti aktyvi prekyba tokiais spąstais tik skatina brakonieriavimą.
„Nuėjus į populiarų skelbimų portalą galima rasti daugybę skelbimų, kuriuose parduodami gyvūnų galūnes suspaudžiantys spąstai. Kol vyks prekyba tokiais spąstais, mes tik skatinsime tokių nehumaniškų priemonių naudojimą, o taip pat – pagelbėsime brakonieriams įsigyti įrankius. Kaip žinia, kilpos, gyvūnų galūnes suspaudžiantys spąstai yra pamėgti brakonierių. Tokie praeito amžiaus reliktai turi likti nebent muziejuose“, – mano L. Jonauskas.
Įstatymo projekte numatoma, kad tokių spąstų naudojimui ir prekybai išimtis būtų taikoma tik norint juos eksponuoti muziejuose ir edukaciniuose renginiuose.
Didėtų baudos
Siekiant atgrasyti prekiauti draudžiamais medžioklėje įrankiais, L. Jonauskas įregistravo atsakomybę už tai didinančias Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisas.
Jos numato, kad bauda už medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti skirtų kilpų ir gyvūnų galūnes suspaudžiančių spąstų laikymą, gaminimą, pirkimą ar pardavimą, išskyrus jų eksponavimą muziejuose ir edukaciniuose renginiuose, siektų nuo 600 iki 1 tūkst. 700 eurų.
Šiuo metu nuo 300 iki 860 eurų siekiančios baudos numatytos tik už medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti skirtų kilpų laikymą, gaminimą ir pardavimą.
Siūloma atsisakyti pareigos turėti „popierinius“ medžioklės dokumentus
Įstatymo pataisas parengęs L. Jonauskas taip pat siūlo atsisakyti pareigos medžiotojams medžiojant su savimi turėti medžioklės bilietą ir kitus Medžioklės taisyklėse nustatytus dokumentus.
Toks Medžioklės įstatyme nustatytas reikalavimas, anot jo, suponuoja, kad šiuos dokumentus privaloma turėti medžioklėje popierinės formos. L. Jonausko nuomone, ši nuostata yra perteklinė, neatitinkanti Viešojo administravimo įstatymo reikalavimų.
Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo 2027 metų sausio 1 d.
