Astrologai perspėja: trims Zodiako ženklams artėja lemtingų sprendimų metas

Gegužės 18–24 d. savaitę astrologinės energijos gali atnešti padidėjusį emocionalumą, vidinius pokyčius ir gyvenimo prioritetų persvarstymą. Šis laikotarpis laikomas palankiu priimti sprendimus, galinčius paveikti tolimesnę daugelio žmonių gyvenimo eigą.
Astrologai pažymi, kad šiuo metu stiprėja noras veikti, būti atviriems pokyčiams ir atsinaujinti. Taip pat auga poreikis atsisakyti to, kas nebeturi vertės.
Tuo pačiu ši astrologinė įtaka trims Zodiako ženklams gali būti ypač stipri.
Svarstyklės (rugsėjo 23 d. – spalio 22 d.)
Svarstyklėms šis laikotarpis gali tapti proga iš naujo įvertinti santykius ir asmeninius poreikius. Gali išryškėti disbalansas tiek asmeniniame gyvenime, tiek darbe.
Astrologai pataria daugiau dėmesio skirti savo troškimams ir neignoruoti vidinių signalų.
Skorpionas (spalio 23 d. – lapkričio 21 d.)
Skorpionai gali pajusti stiprų vidinės transformacijos ir savianalizės poreikį. Tai tinkamas metas atsikratyti senų baimių ir žalingų įpročių.
Šis laikotarpis palankus emocinei pusiausvyrai atkurti ir daugiau laiko praleisti su savimi.
Šaulys (lapkričio 22 d. – gruodžio 21 d.)
Šauliams ši savaitė gali atnešti socialinių ryšių ir gyvenimo tikslų persvarstymą. Galimi netikėti suvokimai apie savo kryptį ir ateities planus.
Astrologai pataria dažniau pasikliauti savimi ir nesistengti gyventi pagal kitų lūkesčius.
