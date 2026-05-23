Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (gegužės 23 d.)

AVINAS. Ryžtingiau judinsite stringančius reikalus. Darbe gali būti pokalbis dėl papildomos veiklos, pirkimo ar išlaidų, kurioms anksčiau trūko aiškumo. Nesileiskite į smulkmenas ir daugiau dėmesio skirkite ilgalaikei naudai.
JAUTIS. Mintys suksis apie namų, šeimos ar vidinio stabilumo klausimus. Artimoje aplinkoje gali išryškėti situacija, kur reikės daugiau kantrybės sprendžiant buitinius ar finansinius reikalus.
DVYNIAI. Gali būti sunkiau ilgai išlaikyti dėmesį vienam dalykui. Darbe gali padaugėti skambučių, naujienų ar netikėtų pasiūlymų, reikalaujančių greitos reakcijos. Atsirinkite svarbiausią informaciją ir nepersikraukite nereikalingais rūpesčiais.
VĖŽYS. Emocijos gali būti jautresnės, todėl aplinkinių žodžiai gali stipriau paliesti vidų. Finansų ar darbo srityje gali tekti spręsti klausimą dėl išlaidų, atsiskaitymo ar bendrų pinigų. Daugiau dėmesio skirkite poilsiui ir nespauskite savęs viską atlikti idealiai.
LIŪTAS. Norėsite būti išgirsti ir aiškiau parodyti savo poziciją. Darbe ar bendraujant gali būti situacija, kai reikės priimti sprendimą ne vien emocijomis, bet ir blaiviai vertinant. Naudinga išlaikyti pagarbų toną net tada, kai kyla noras viską kontroliuoti.
MERGELĖ. Bus daugiau minčių apie tai, ką verta paleisti arba užbaigti be papildomos kovos. Darbe gali išryškėti nuovargis nuo per daug atsakomybės ar kitų žmonių neorganizuotumo. Pravartu sulėtinti tempą.
SVARSTYKLĖS. Daugiau bendrausite, kursite bendrus planus su kitais žmonėmis. Pokalbis apie ateitį, darbą ar santykius gali parodyti, kas iš tiesų pasiruošęs bendradarbiauti. Venkite pažadų, kurių patys iki galo nejaučiate galintys ištesėti.
SKORPIONAS. Norėsite aiškiau kontroliuoti situacijas ir mažiau priklausyti nuo kitų. Darbe ar bendraudami jautriau reaguosite į kritiką, valdžios klausimus ar spaudimą priimti sprendimą. Daugiau dėmesio skirkite faktams, o ne emociniams spėjimams.
ŠAULYS. Bus daugiau optimizmo ir noro matyti platesnę gyvenimo perspektyvą. Galite gauti žinių apie kelionę, mokymus, dokumentus ar naują planą. Naudinga daugiau pasitikėti procesu ir nebandyti visko paspartinti jėga.
OŽIARAGIS. Emociškai diena gali būti sunkesnė, nes stipriau jausite vidinę įtampą arba nuovargį dėl ilgai trunkančių atsakomybių. Finansų ar santykių srityje gali išryškėti klausimas, kurį ilgą laiką bandėte atidėti. Pravartu vengti kraštutinumų ir duoti sau daugiau laiko apsispręsti.
VANDENIS. Santykių tema šiandien gali tapti viena svarbiausių, nes kitų žmonių reakcijos stipriau veiks emocinę būseną. Darbe ar asmeniniame gyvenime gali įvykti pokalbis, kuris parodys tikrąją žmogaus poziciją ar ketinimus. Naudinga daugiau klausyti ir neskubėti visko vertinti tik iš savo perspektyvos.
ŽUVYS. Reikės daugiau disciplinos ir aiškesnio dienos ritmo nei norėtųsi. Kasdieniuose reikaluose gali būti smulkių trikdžių, vėlavimų ar papildomų pareigų, kurios pareikalaus kantrybės. Vertėtų labiau tausoti energiją ir neignoruoti kūno siunčiamų signalų.
