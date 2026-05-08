Dviejų pilnačių mėnuo: kada imti paskolą, keisti darbą ar eiti į pasimatymą gegužę?

Mėnulio kalendorius padeda susiorientuoti, kada geriausia užsiimti finansais, darbu, santykiais ir kelionėmis, taip pat nurodo laikotarpius, kai verta vengti svarbių sprendimų ir sumažinti krūvį.
Gegužės 1 d. – pilnatis Skorpione (20.23 val.)
Mėnuo prasideda galinga pilnatimi Skorpione – laikas užbaigti darbus ir peržiūrėti finansus.
Įvertinkite savo pažangą siekiant anksčiau šiais metais išsikeltų tikslų ir prireikus atlikite reikalingus koregavimus. Per pilnatį sustiprėja intuicija – ji padės atpažinti paslėptas detales ir priimti labiau pagrįstus sprendimus. Svarbu: šią dieną emocijos gali būti stipresnės už argumentus – neskubėkite daryti išvadų, rašo „The Almanac“.
Gegužės 2–15 d. – dylantis Mėnulis, Merkurijus Jaučio ženkle
Dylantis Mėnulis yra užbaigimų, poilsio ir apmąstymų laikotarpis. Geras laikas paleisti nereikalingus dalykus: senas nuoskaudas, nereikalingus ryšius, nebaigtus darbus. Kūnas geriau reaguoja į valymą ir gydymą. Nespartinkite įvykių.
Gegužės 2 d. Merkurijus įžengs į Jaučio ženklą, paaštrindamas praktinį mąstymą. Jo įtaka tęsis iki 17 d.: bendravimas taps išsamesnis, o ryžtas – stipresnis. Tik stenkitės nebūti užsispyrę.
Gegužės 16 d. – jaunatis Jaučio ženkle (23:01 val.)
Jaunatis Jaučio ženkle palanki naujoms pradžioms.
Tai idealus metas įsigyti naujų drabužių, namų puošmenų, kurti sodą ir pradėti naują verslą. Tai taip pat puikus metas vestuvėms ir sužadėtuvėms. Viskas, kas pradėta dabar, turi ilgalaikę perspektyvą. Geriausia pradėti naujus projektus po gegužės 18 d., kai Mėnulis pradės didėti.
Gegužės 17–30 d. – augantis Mėnulis, Merkurijus Dvyniuose, Marsas Jautyje
Augantis Mėnulis yra aktyvumo ir augimo laikotarpis. Pats metas įgyvendinti sumanymus, pradėti projektus ir kurti planus.
Gegužės 17 d. Merkurijus įžengs į Dvynius, paaštrindamas jūsų mąstymą ir sąmojį. Tai nuostabios savaitės pokalbiams, susirašinėjimui, mokymuisi ir trumpoms kelionėms.
Gegužės 18 d., kai Marsas įžengs į Jaučio ženklą, progresas sulėtės, tačiau atkaklumas bus stiprus, padėsiantis pasiekti rezultatų. Komforto troškimas kartais gali vesti į tinginystę. Saugokitės to. Marsas paliks Jaučio ženklą birželio 28 d.
Gegužės 31 d. – antroji pilnatis Šaulyje, Mėlynasis Mėnulis (23.45 val.)
Kaip minėta anksčiau, gegužę bus ne viena, o dvi pilnatys.
Antroji pilnatis – vadinamasis Mėlynasis Mėnulis – yra reta ir laikoma stiprių emocinių svyravimų bei svarbių gyvenimo etapų pabaigos laiku. Pilnaties dienomis neįrodinėkite savo tiesos emocijomis – geriau palaukite ramesnio momento.
Palankios ir nepalankios dienos
Mėnulio kalendorius dienas skirsto į palankias ir nepalankias. Astrologai pataria būti ypač atsargiems per jaunatį ir pilnatį – šiuo metu energija nestabili, todėl svarbius reikalus geriausia atidėti.
Palankios ir nepalankios dienos pagal Mėnulio kalendorių 2026 m. gegužę:
Palankiausios datos: gegužės 4, 8 ir 9 d.;
Geros dienos: gegužės 15, 17 ir 21 d.;
Nepalankios dienos: 1, 2, 5, 6, 10, 13, 14, 16, 18, 25, 28, 31.
Palankios gegužės mėnesio dienos pagal sritis:
Naujos pradžios: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
Pinigai ir finansinės operacijos: 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30;
Darbas ir karjera: 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
Santykiai ir pasimatymai: 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Kelionės ir išvykos: 3, 4, 5, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30.
