Meilės horoskopas savaitei: kuriems Zodiako ženklams pasiseks gegužės 11–17 d.

Jūsų asmeninis gyvenimas nėra išimtis: žvaigždės žino viską, kas jūsų laukia šioje srityje.
Kam šią savaitę – gegužės 11–17 d. – seksis meilėje?
Avinas
Šiuo metu Avinas gali gauti tikrą likimo dovaną – pažintį su žmogumi, kuris užims reikšmingą vietą jo gyvenime. Tačiau šio ženklo atstovai neturėtų skubėti daryti išvadų – ir, atitinkamai, imtis ryžtingų veiksmų. Prieš sakant „taip“ ar, juo labiau, „ne“, reikia neskubėti ir, nors jiems tai gali būti sunku, pagalvoti apie savo ir jo ateitį. Labai svarbu atidžiai įvertinti suderinamumo buvimą arba nebuvimą, nes jis atliks svarbų vaidmenį tada, kai jausmų banga nuslūgs, o tai neišvengiamai įvyks po tam tikro, kartais visai neilgo, laiko.
Šaulys
Šauliams metas nebesilaikyti praeities, kad ir kokia nuostabi ji buvo ar taip atrodė. Reikia paleisti tai, kas jau atgyveno savo laiką, net jei tai susiję su santykiais: kol paskui ženklo atstovus velkasi praeities įvykių šleifas, naujos meilės rasti nepavyks. O paskui jau galima – ir reikia – tiek perkeltine, tiek tiesiogine prasme apsidairyti aplinkui: tikrai šalia yra kažkas, kas vertas jų dėmesio, nors dėl kažkokių – jiems neaiškių – priežasčių jie to dar nepastebėjo. Ši savaitė puiki proga pradėti gyvenimą su nauju partneriu ir nuo švaraus lapo.
Vandenis
Vandeniams teks rinktis tarp dviejų prisirišimų, kurie šiuo metu juos valdo – senojo ir naujojo, atsiradusio visai neseniai. Lengviausia, staiga užsidegus jausmams, sugriauti tai, kas buvo kuriama metų metus, tačiau vėliau dėl to greičiausiai teks gailėtis. Nauji santykiai, praradę naujumo žavesį, savo poveikio stiprumu susilygins su senaisiais, todėl tarp jų nebeliks jokio skirtumo, o visi pokyčiai asmeniniame gyvenime praras prasmę. Būtent todėl juos kurti reikėtų tik tuo atveju, jei nekyla abejonių dėl naujos meilės stiprumo.
