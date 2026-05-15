Dirbtinio intelekto robotas jau keičia padangas ir tai daro du kartus greičiau už žmogų

Dirbtinis intelektas pradeda įsitvirtinti automobilių techninės priežiūros srityje, siūlydamas itin greitą ratų keitimą, praneša „Axios“.
Pasak leidinio, tokių paslaugų paklausa sparčiai auga. Visų pirma, dėl elektromobilių populiarumo padangas reikia keisti dažniau, o autoservisams vis sunkiau rasti darbo jėgos.
Andy'is Chalofsky'is, „Automated Tire Inc.“ įkūrėjas, teigia, kad robotai yra išsigelbėjimas nuo sunkaus ir triukšmingo darbo. Jo sukurta „SmartBay“ sistema savarankiškai apžiūri automobilius, keičia padangas ir balansuoja ratus. Skirtingai nuo įprastų mašinų, ši dirbtinio intelekto sistema prisitaiko prie kiekvieno automobilio individualiai.
Sistema taip pat leidžia vienam technikui vienu metu valdyti tris platformas. Pasak kūrėjų, jeigu žmogus technikas aptarnavimui praleistų apie 75 minutes, robotas darbą gali atlikti per 30 minučių. Tai reiškia, kad mechanikas per valandą gali pakeisti iki 24 padangų, o ne įprastai keturias.
Tokios sistemos nuomos kaina aptarnavimo centrams siekia 4900 USD per mėnesį. Leidinio analitikų teigimu, tai pigiau, nei samdyti patyrusį specialistą, o darbo efektyvumas padidėja tris kartus.
Pats A. Chalofsky'is mano, kad diegimo procesas reikalauja neatidėliotinų pakeitimų. Verslininko teigimu, klientams nebereikėtų valandų valandas praleisti triukšmingose ir nemaloniuose autoservisuose, laukiant, kol bus atlikti darbai.
Ar dirbtinis intelektas pakeis žmones?
UNIAN anksčiau pranešė, kad Lenkijos darbo rinka pamažu keičiasi dėl skaitmeninimo ir automatizavimo. Didelės tarptautinės įmonės vis dažniau diegia dirbtinį intelektą, kuris jau daro įtaką darbo vietų praradimui kai kuriuose sektoriuose. Gerai žinomos korporacijos atleidžia tūkstančius darbuotojų, nurodydamos sąnaudų optimizavimą ir perėjimą prie naujų technologijų. Ekspertai mano, kad labiausiai rizikuoja profesijos, susijusios su rutininėmis užduotimis, o IT ir analitikos specialistų paklausa toliau auga.
