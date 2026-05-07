Lėkštė karšta, o maistas šaltas: kodėl taip nutinka mikrobangų krosnelėje?

Kiekvienas mikrobangų krosnelės savininkas yra patyręs tokį nusivylimą: įdedi lėkštę su maistu į mikrobangų krosnelę, o galiausiai gauni deginančiai karštą indą ir šaltą maistą. Ši buitinė smulkmena erzina visus. Jei jums yra tekę susidurti su tokia situacija, nereikėtų kaltinti technikos – viską paaiškina paprasta fizika.
Kaip leidiniui „Vancasso“ aiškino ekspertai, mikrobangų krosnelė elektrą paverčia elektromagnetinėmis bangomis. Jos veikia maiste esančias vandens molekules ir sukelia šilumos išsiskyrimą. Kuo patiekale daugiau skysčio, tuo greičiau ir tolygiau jis įšyla, ir atvirkščiai.
Tačiau yra viena labai svarbi detalė: elektromagnetinės bangos veikia ne tik maiste esantį vandenį. Indų mikroporose ir įtrūkimuose taip pat yra skysčio, ypač jei jie ką tik buvo išplauti. Mikrobangų krosnelė „neskiria“ lėkštės nuo maisto, todėl šildo juos vienodai.
Kodėl kartais įkaista lėkštė, o ne sriuba? Jei naudojate keraminį indą, jis dažnai turi daug porų ir drėgmės, todėl labai greitai įkaista. O jei dubenėlis dekoruotas piešiniais ar emaliu, juose gali būti metalo mikrodalelių, kurios kaista veikiamos mikrobangų. Be to, dalis šilumos iš patiekalo pereina į indą, todėl jis įkaista dar labiau.
Anot ekspertų, maistui šildyti kur kas geriau tinka porcelianas, nes jame yra mažiau drėgmės. Tačiau ir jis gali įkaisti, ypač jei turi dekoratyvinių elementų.
Išsiaiškinę, kodėl mikrobangos šildo lėkštę, o ne maistą, specialistai pasiūlė ir šios problemos sprendimą – naudoti specialius indus. Ant indų kartais būna parašyta „tinka naudoti mikrobangų krosnelėje“. Tai reiškia tik tai, kad toks indas nesutrūks ir nesusigadins, tačiau negarantuoja tolygaus maisto pašildymo. Reikėtų rinktis indus, specialiai skirtus naudoti mikrobangų krosnelėje.
Jei namuose neturite mikrobangų krosnelei tinkamų indų, maistui šildyti naudokite medžiagas su mažu vandens kiekiu. Tai storas porcelianas, stiklas ir mikrobangų krosnelei tinkamas plastikas.
Specialistai taip pat pataria maistą uždengti dangčiu, kad šiluma neišsisklaidytų ore. Šildymo metu rekomenduojama padaryti pauzę, išimti patiekalą ir jį pamaišyti, nes mikrobangos maistą įšildo tik 2–3 centimetrų gylyje. Be to, maistas greičiau įšils, jei lėkštėje jį išdėstysite žiedo forma ir paliksite tuščią vidurį, nes kraštai įkaista sparčiau.
