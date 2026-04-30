Mįslė slypi juodoje dervoje

Mokslininkai ištyrė seniausią Skandinavijos lentinę valtį (kurią, tikėtina, naudojo plėšikai) ir aptiko piršto atspaudą, įspaustą į dervos sandarinimo medžiagą.
Nors tai, be abejo, yra nedidelis įrodymas, tyrėjai tikisi, kad jis padės priartėti prie atsakymo, iš kur tiksliai atvyko užpuolikai.
Puolimas prieš Also salą įvyko IV a. pr. Kr., kai atplaukė nedidelis laivynas.
Puolime dalyvavo keturi laivai, salos gyventojai sugebėjo apginti savo namus. Jie nuskandino vieną tų laivų pelkėje (veikiausiai kaip padėkos auką už pergalę).
Valtis buvo atrasta 1880 m. ir iškasta 1920-aisiais, dabar žinoma kaip „Hjortspring“ laivas.
Tai yra vienintelis Skandinavijoje rastas priešistorinio lentinio laivo pavyzdys.
„Iš kur galėjo kilti šie jūrų plėšikai ir kodėl jie užpuolė Also salą, ilgą laiką buvo paslaptis. Laivas buvo impregnuotas pušų sakais, o tai buvo netikėta. Tai rodo, kad laivas buvo pastatytas kažkur, kur gausu pušynų“, – kalbėjo Lundo universiteto archeologas Mikaelis Fauvelle.
Nors „Hjortspring“ laivas eksponuojamas Danijos nacionaliniame muziejuje, universiteto tyrėjai netikėtai aptiko laivo dalių, kurios nebuvo konservuotos cheminėmis medžiagomis, ir jas ištyrė naudodami šiuolaikines priemones.
Anksčiau mokslininkai manė, kad plėšikai turėjo būti kilę iš šiuolaikinio Hamburgo (Vokietija).
Tačiau mokslininkai, kurie žurnale „PLOS One“ paskelbė savo išvadas apie „Hjortspring“ laivo dalių tyrimą, dabar teigia, kad įkalčiai rodo, jog užpuolikų kilmės vieta yra Baltijos jūros regionas.
Straipsnio autoriai rašė, kad pušų sakų naudojimas reiškia, jog laivai turėjo būti pagaminti regione, kuriame gausu pušynų, pavyzdžiui, Baltijos jūros regione į rytus nuo Riugeno ir Skanijos.
Tyrėjai pasinaudojo visomis turimomis priemonėmis, kad ištirtų radinį, įskaitant kalkių pluošto virvių anglies datavimą, kuris patvirtino, kad jos yra iš priešromėnų geležies amžiaus.
Jie taip pat naudojo rentgeno tomografiją aukštos raiškos skenavimui, sukūrė pirštų atspaudų 3D modelį ir pasitelkė chromatografiją bei spektrometriją, kad išsiaiškintų, kaip buvo gaminama sandarinimo derva.
„Taip pat tikimės, kad pavyks išgauti senovės DNR iš laivo sandarinimo dervos, o tai suteiktų mums išsamesnės informacijos apie senovės žmones, kurie naudojosi šiuo laivu“, – teigė M. Fauvelle.
