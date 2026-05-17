Prieš mirtį CŽV šnipas paliko šiurpų perspėjimą: 2026-ieji gali tapti katastrofos metais

Šių metų kovą miręs vyras teigė, kad vadinamasis „Killshot“ scenarijus gali nuniokoti Žemę, o jo šaltinis būtų pati Saulė. Pasak atsargos majoro E. Dameso, Saulės maksimumas gali suduoti mirtiną smūgį mūsų planetai. Jis tikino, kad Saulė į kosmosą išmes milžinišką kiekį materijos, o stipri spinduliuotė esą galėtų pražudyti milijonus žmonių, rašo „Wion“.
76-erių E. Damesas dalyvavo slaptuose JAV vyriausybės eksperimentuose, kurių metu buvo mėginama panaudoti ekstrasensorinius gebėjimus žvalgybos tikslams Šaltojo karo laikotarpiu. Jis teigė, kad Saulės maksimumas taps tik pirmąja „Killshot“ grandinės dalimi.
Pastaraisiais metais Saulė buvo itin aktyvi, o mokslininkai prognozuoja, kad aktyvumas išliks didelis iki 2026 m. pabaigos. E. Damesas taip pat minėjo kometą C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, kuri, anot jo, prisidės prie galimos katastrofos.
Paskutiniame savo interviu jis perspėjo, kad gali sugriūti ryšio sistemos ir elektros tinklai, o tai sukeltų chaosą visame pasaulyje. Pasak jo, infrastruktūros žlugimas paskatintų smurtą, ligų plitimą ir visuomenės destabilizaciją.
„Jūs pabundate, o elektros nėra, vandens nėra, benzino nėra – tai būtų tikras košmaro scenarijus“, – 2025 m. spalį sakė E. Damesas. Šis interviu buvo paviešintas jau po jo mirties.
E. Damesas apie vadinamąjį „Killshot“ scenarijų kalbėjo ne vieną dešimtmetį. Vis dėlto ankstesnės jo prognozės neišsipildė.
Jis tvirtino pirmąją viziją apie Saulės sukeltą katastrofą patyręs dalyvaudamas slaptoje JAV programoje „Stargate“. Ši žvalgybos programa veikė nuo aštuntojo dešimtmečio iki 1995 metų ir buvo paremta „nuotolinio stebėjimo“ idėja – bandymu rinkti informaciją ekstrasensoriniais metodais.
Pasak E. Dameso, dabartinis 25-asis Saulės ciklas yra ypač pavojingas Žemei.
Astronomai iš tiesų pastaruoju metu fiksuoja padidėjusį Saulės aktyvumą. Šią savaitę buvo užregistruotas stiprus Saulės žybsnis, sukeltas didelės saulės dėmės.
„Šiuo metu gyvename Saulės maksimumo laikotarpiu. Saulė daro precedento neturinčius dalykus. Dabar matome daugiau saulės dėmių nei per pastaruosius daugiau nei dvidešimt metų“, – teigė E. Damesas.
Vis dėlto mokslininkai pažymi, kad kometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS šiuo metu nekelia jokios grėsmės Žemei.
Nepaisant to, E. Damesas tikino, kad būsima Saulės spinduliuotė esą bus nepalyginamai stipresnė nei ankstesni reiškiniai ir gali sukelti milijonų žmonių žūtį, ekonominį žlugimą bei karus. Anot jo, tik kai kurios pasaulio vietos liktų santykinai saugios.
Naujausi komentarai