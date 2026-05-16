Seni išmanieji telefonai stalčiuje gali būti pavojingi: ką verta žinoti

Apie tai pranešė „SlashGear“.
Vienas iš pagrindinių pavojų yra susijęs su ličio jonų baterijomis. Laikui bėgant, jos susidėvi, tampa nestabilios ir gali tapti jautresnės išorinėms sąlygoms. Pavieniais atvejais tai sukelia savaiminį užsidegimą arba nedidelius sprogimus, kurie gali sukelti gaisrą ar traumas. Tokie incidentai fiksuoti ir anksčiau – pavyzdžiui, buvo pranešta apie gaisrą namuose, kilusį dėl išmaniojo telefono akumuliatoriaus sprogimo įkrovimo metu. Tuo pačiu technikos tinklaraštininkai taip pat yra pasakoję apie senų įrenginių pažeidimus ar užsidegimus per karščius.
Siekdami sumažinti riziką, ekspertai rekomenduoja senus įrenginius laikyti vėsioje, sausoje vietoje. Taip pat rekomenduojama periodiškai juos įkrauti maždaug iki 50 proc., kad būtų palaikoma baterijos būklė. Jei įrenginio konstrukcija leidžia, geriausia bateriją išimti atskirai. Svarbu atsiminti: ličio jonų baterijų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis; jas reikia perdirbti specializuotame perdirbimo centre.
Be fizinių rizikų, seni išmanieji telefonai gali kelti ir skaitmeninę grėsmę. Juose dažnai saugomi asmeniniai duomenys – pranešimai, nuotraukos, failai ir programėlių informacija. Jei įrenginys nėra išvalytas, šie duomenys gali patekti pašaliniams asmenims praradimo ar vagystės atveju.
Papildomą problemą kelia saugumo atnaujinimų nebuvimas. Laikui bėgant gamintojai nutraukia senų modelių palaikymą, ir jie nebegali gauti apsaugos nuo naujų pažeidžiamumų. Tai reiškia, kad tokie įrenginiai tampa labiau pažeidžiami kibernetinėms grėsmėms.
Net jei išmanusis telefonas yra išjungtas ir nenaudojamas, rizika išlieka. Jei kas nors fiziškai pasiekia įrenginį, gali bandyti gauti iš jo informacijos, ypač jei jis nėra tinkamai apsaugotas.
Siekdami sumažinti šią riziką, ekspertai rekomenduoja reguliariai tikrinti, ar yra atnaujinimų. Jei įrenginys nebepalaikomas, verta perkelti visus svarbius duomenis į kitas laikmenas ir atlikti gamyklinių parametrų atkūrimą. Taip pat patariama nejungti senesnių išmaniųjų telefonų prie namų tinklo, nebent tai būtina, kad jie netaptų potencialiu prieigos tašku atakoms prieš kitus įrenginius.
Naujausi komentarai