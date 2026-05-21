 75-erių metų moterį apkaltino raganavimu ir sumušė lenta

75-erių metų moterį apkaltino raganavimu ir sumušė lenta

2026-05-21 17:30
Parengta pagal užsienio spaudą

Pietų Afrikos Respublikoje esančioje Rytų Kapo provincijoje aptiktas 75-erių metų Nokhansala Sidiki kūnas.

<span>75-erių metų moterį apkaltino raganavimu ir sumušė lenta</span>
75-erių metų moterį apkaltino raganavimu ir sumušė lenta / Scanpix nuotr.

Paaiškėjo, kad moteris buvo apkaltinta raganavimu ir žiauriai sumušta.

Apie tai praneša leidinys „The Citizen“.

Tyrėjai išsiaiškino, kad pagyvenusią moterį iš namų išsivedė giminaičiai. Jie kartu su moterimi nuėjo iki upės. Ten giminaičiai N. Sidiki išvadino ragana ir puolė mušti. Giminaičiai moterį žiauriai sumušė lenta, o tada įmetė į vandenį.

Senolei išplaukti į krantą nepavyko. Jos kūnas buvo rastas šalia upės. Moters galvoje ir veide matėsi nubrozdinimai, o kakle – smaugimo žymės.

Nusikaltimo padarymu įtariami asmenys iš įvykio vietos pabėgo ir pasislėpė. Įtariamųjų ieško policijos pareigūnai.

 

 

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Idėja idiotiška.
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