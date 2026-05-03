Ar vaiduokliai tikrai egzistuoja? Mokslininkų atradimas šokiruoja

Nors žmonės paprastai negirdi infragarso, net ir trumpas jo poveikis gali paveikti nuotaiką bei padidinti kortizolio kiekį, teigia MacEwano universiteto Edmontone (Albertoje) tyrėjai.
„Įsivaizduokite, kad lankotės pastate, kuriame, kaip manoma, yra vaiduoklių. Jūsų nuotaika pasikeičia, jaučiatės sujaudinti, tačiau nematote ir negirdite nieko neįprasto. Senesniuose pastatuose dažnai būna didesnė infragarso tikimybė, ypač rūsiuose, kur seni vamzdžiai ir vėdinimo sistemos sukuria žemo dažnio vibracijas. Jei jums būtų pasakyta, kad pastate vaidenasi, šį nerimą galėtumėte susieti su antgamtiniais reiškiniais. Iš tikrųjų jį galėjo sukelti infragarsas.“, – sakė pagrindinis tyrimo autorius profesorius Rodney Schmaltzas.
Jau daugelį metų mokslininkai siūlo įvairius paranormalių reiškinių paaiškinimus, tarp jų – elektros gedimus ir haliucinacijas.
Naujame tyrime komanda siekė išsiaiškinti, ar kai kuriuos iš šių reiškinių gali lemti infragarsas.
„Infragarsas yra paplitęs kasdienėje aplinkoje – jis susidaro šalia vėdinimo sistemų, kelių eismo ir pramoninės įrangos“, – sakė profesorius R. Schmalzas.
Tyrime dalyvavo 36 asmenys. Jie pateikė seilių mėginius, o vėliau buvo paprašyti vieni pasėdėti kambaryje, klausantis raminančios arba nerimą keliančios muzikos. Pusei dalyvių paslėpti žemųjų dažnių garsiakalbiai tuo pat metu skleidė 18 Hz infragarsą.
Po užduoties dalyviai įvertino savo savijautą, muzikos sukeliamas emocijas ir nurodė, ar, jų manymu, girdėjo infragarsą.
Rezultatai parodė, kad klausantis infragarso seilėse padidėjo kortizolio kiekis. Šie dalyviai taip pat dažniau jautėsi irzlesni, mažiau įsitraukę ir muziką vertino kaip liūdnesnę.
„Padidėjęs dirglumas ir kortizolio lygis yra susiję, nes streso metu organizmas natūraliai išskiria daugiau kortizolio“, – pažymėjo tyrimo bendraautorius Kale’as Scatterty.
Taip pat nustatyta, kad dalyviai negalėjo patikimai atskirti, ar buvo veikiami infragarso.
Profesorius R. Schmalzas apibendrino: „Šis tyrimas rodo, kad organizmas gali reaguoti į infragarsą net tada, kai jo sąmoningai negirdime.“
Tyrėjai planuoja toliau tirti skirtingų dažnių ir poveikio trukmės įtaką žmogaus savijautai.
