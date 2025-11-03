Miesto merą nušovė per Mirusiųjų dienos šventę

Apie tai praneša laikraštis „Milenio“.
„Uruapano miesto meras Carlosas Manzo nužudytas per ginkluotą užpuolimą. Jis įvykdytas per Mirusiųjų dienos renginį“, – pranešama publikacijoje.
Teigiama, kad Meksikos miesto politikas buvo sužeistas net šešiomis kulkomis. Nukentėjusysis mirė pakeliui į ligoninę. Merui buvo tik 40 metų.
Per ginkluotą užpuolimą nukentėjo dar vienas žmogus.
Policijos pareigūnai sulaikė du vyrus, kurie įtariami šaudę į merą. Pranešama, kad dar vienas užpuolikas mirė.
Priminsime, kad anksčiau populiari Meksikos tinklaraštininkė Valeria Marguez buvo nušauta per tiesioginę „TikTok“ transliaciją.
