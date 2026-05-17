„Tylos zona“ Meksikoje: kokias paslaptis slepia negyvenama dykuma?

Meksikos dykumoje, kur susikerta trijų valstijų – Koahuilos, Durango ir Čihuahua – sienos, yra vadinamoji „Tylos zona“. Ji yra maždaug už 500 km nuo El Paso miesto (Teksasas, JAV).
Apie tai praneša „Indiandefencereview.com“.
Šioje paslaptingoje teritorijoje nutyla radijo imtuvai, televizoriai nepriima signalų, neveikia kompasai ir net sustoja laikrodžiai. „Tylos zona“ – tai plokščia, niūri lyguma, kurioje tik retkarčiais pasitaiko skurdžių dygliuotų krūmų ir kaktusų.
Apie šią stebinančią anomalinę zoną žmonės kalba nuo XIX amžiaus. Vietos ūkininkai pasakojo, kad iš dangaus ant žemės retkarčiais krisdavo karšti akmenys.
Ketvirtajame dešimtmetyje Meksikos Koahuilos valstijos pilotas Francisco Sarabia kariniais tikslais skraidė virš dykumos. Vos kirtęs „negyvos“ zonos ribas, jis prarado radijo ryšį ir vos nenukrito, kai sugedo visi jo borto prietaisai. Kadangi lėktuvas buvo karinis, Francisco buvo priverstas parengti incidento ataskaitą ir tapo pirmuoju asmeniu šalies istorijoje, nukentėjusiu nuo anomalinės zonos.
1963 metais šioje dykumos vietovėje buvo vykdoma geofizinė žvalgyba. Netikėtai inžinieriui nustojo veikti racija. Jis grįžo į bazę jos sutaisyti, tačiau paaiškėjo, kad racija veikė. Tačiau istorija pasikartojo, kai geofizikas grįžo į tą pačią vietą. Būtent nuo to laiko Meksikos „Tylos zona“ pradėjo traukti visuomenės dėmesį.
XXI amžiaus pradžioje pavyko atlikti reikalingus šio dykumos fenomeno tyrimus. Paaiškėjo, kad virš jos vyrauja neįprastas magnetinis laukas, veikiantis kaip barjeras racijoms, televizoriams, telefonams ir garso signalams.
Geologinis šios zonos galimų savybių paaiškinimas daugiausia susijęs su magnetitu, kuris greičiausiai nusėdo dykumos dirvožemyje dėl daugybės meteoritų smūgių XX amžiuje.
Tačiau ar šios savybės iš tiesų egzistuoja, iki šiol lieka neišspręstas klausimas. Kaip pažymi „Popular Mechanics“, vis dar neaišku, ar šioje vietovėje esama natūralių trikdžių, ar paaiškinimas yra kur kas paprastesnis: ši zona tiesiog yra labai, labai atoki, o radijo ryšys didžiulėje, retai apgyvendintoje dykumos teritorijoje retai būna patikimas.
