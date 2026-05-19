Gyventojai: apmokestinus parkavimą prie namų likome be išeities

Nuo šių metų gegužės 11 d. buvo apmokestintas automobilių stovėjimas šioje gatvėje. „Tačiau ženklai apie pasikeitusią tvarką yra pastatyti tik prie K. Petrausko gatvės sukant į Č. Sasnausko gatvę, nors į ją galima įvažiuoti ir iš Giedraičių gatvės. Ten ženklai liko nepakitę, todėl vairuotojai nėra tinkamai informuojami apie naują apmokestinimą“, – teigė gyventojai.
Pridūrė, kad apmokestinta ir Č. Sasnausko gatvės atkarpa nuo Giedraičių gatvės link akligatvio, nors, kaip tikino, jokio tai žyminčio ženklo nėra. Teigė, kad gyventojams jau buvo skirta baudų.
„Esame Č. Sasnausko g. 17 namo gyventojai ir faktiškai likome be galimybės statyti automobilius prie savo namų. Mūsų name yra šešiolika butų, namas senos statybos, todėl nėra jokios realios galimybės įsirengti papildomų parkavimo vietų. Visos aplinkinės gatvės taip pat apmokestintos. Savivaldybės administruojama įmonė siūlo 35 eurų lengvatinį leidimą, tačiau jis išduodamas tik vienam butui ir vienam automobiliui. Dabartinė realybė tokia, kad daugelyje butų gyvena daugiau nei vienas dirbantis žmogus ir šeimos turi daugiau nei vieną automobilį“, – piktinosi žmonės.
Sakė, kad iš esmės jie jaučiasi tapę situacijos įkaitais. „Buvo apmokestintas akligatvis su privačiais gyvenamaisiais namais, tačiau gyventojams nesuteikta jokia reali alternatyva ar galimybė prisitaikyti prie naujos tvarkos. Savivaldybės atstovas pasiūlė prisidėti prie Gerbūvio gerinimo programos ir įsirengti stovėjimo aikštelę. Tačiau čia pat, patikrinęs teritorijos planus, pripažino, kad prie mūsų namo tokios aikštelės įrengti neįmanoma, nes tiesiog nėra tam vietos. Todėl prašome viešumo ir pagalbos“, – tęsė gyventojai.
Klausė, ką jiems daryti tokioje situacijoje. Teiravosi, ar normalu apmokestinti gyvenamąją zoną nesuteikiant jokios realios alternatyvos gyventojams, kaip galima skirti baudas ten, kur nėra aiškiai pažymėtų ženklų iš visų įvažiavimo pusių.
„Tikimės, kad ši situacija sulauks dėmesio ir paskatins atsakingas institucijas ieškoti sprendimų, o ne palikti gyventojus be išeities. Jaučiamės savo mieste, kad mums ne tik kad negerinamas gerbūvis, bet esame apmokestinti“, – į teisybės paieškas leidosi gyventojai.
Kauno miesto savivaldybė aprašytoje situacijoje neįžvelgė jokių klaidų, tačiau kai ką pakoreguos.
Kauno miesto savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius portalui kauno.diena.lt nurodė, kad Kauno mieste vykdoma nuolatinė parkavimo vietų kontrolė.
„Matydami, kad gatvių užimtumas didelis, teikiame miesto tarybai svarstyti tokių gatvių apmokestinimą. Pastebime, kad didelė dalis automobilių gatvėse paliekami visai dienai, kas apsunkina automobilių parkavimą atvykstantiems trumpam laikui. Žalios zonos mokamas parkavimo laikas yra darbo dienomis 8–18 val., tad gyventojams, grįžusiems iš darbų ir savaitgaliais už automobilio parkavimą mokėti nereikia“, – komentavo M. Matusevičius.
Paaiškino, kad pagal Kelių eismo taisykles, ženklas „Stovėjimo zona“ galioja visoje pažymėtoje teritorijoje iki zonos pabaigos ženklo. „Todėl papildomas ženklinimas kiekvienoje gatvės atkarpoje nėra būtinas, tačiau gyventojų patogumui planuojama įrengti papildomų ženklų“, – nurodė vedėjas.
Kauno miesto savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Gintaras Gatulis portalui kauno.diena.lt pateikė, kad viešosios tvarkos skyrius pranešimų apie įvykius adresu Č. Sasnausko g. negavo. Dėl gyventojų paminėtų baudų nukreipė į BĮ „Parkavimas Kaune“.
