Naktinis siurprizas kelyje: vairuotoja užfiksavo širdį virpinantį vaizdą

Gegužės 17-osios naktį, apie 1.32 val., užfiksuotame vaizdo įraše matyti, kaip automobilio šviesų apšviestame kelkraštyje, prie pat apsauginių atitvarų, drąsiai kėsinasi bėgti trys maži lapiukai.
Gyvūnai pernelyg neišsigando transporto priemonės: smalsiai stabtelėjo pamiškėje, dūko prie pat kelio dangos ir vaikštinėjo gatve, visai greta automobilio.
Ką privalo žinoti vairuotojai?
Pavasario pabaiga ir vasaros pradžia – metas, kai gamtoje pasirodo gausybė laukinių gyvūnų jauniklių. Jie dar neturi baimės jausmo, yra labai smalsūs ir dažnai negeba teisingai įvertinti artėjančio automobilio keliamo pavojaus.
Kad tokie mieli susitikimai nesibaigtų tragiškai, aplinkosaugininkai ir saugaus eismo ekspertai vairuotojams rekomenduoja atkreipti dėmesį į kelias svarbias taisykles:
-
Sumažinkite greitį pamiškėse: Jei važiuojate pro miškingas vietoves, ypač sutemose ar naktį, sulėtinkite greitį. Tai suteiks papildomų sekundžių sureaguoti, jei į kelią netikėtai išbėgtų gyvūnas.
-
Vienas gyvūnas – ne pabaiga: Jei pastebėjote per kelią bėgantį vieną lapiuką, stirną ar šerną, būkite itin atidūs. Dažniausiai jaunikliai arba šeimos nariai seka vienas paskui kitą, todėl netrukus į kelią gali iššokti ir kiti.
-
Panaudokite garso signalą, bet neakinkite: Jei gyvūnai stovi kelyje ir nejuda, trumpai papypkite, kad juos pabaidytumėte. Tačiau venkite mirksėti ilguoju šviesų signalu – stipri šviesa naktį gyvūną gali tiesiog apakinti ir jis liks stovėti vienoje vietoje.
-
Nesiartinkite ir nelieskite: Kad ir kokie mieli atrodytų mažieji lapiukai, jokiu būdu nelipkite iš automobilio jų glostyti ar maitinti. Laukiniai gyvūnai gali gintis, be to, arti visuomet gali būti jų motina.
Naujausi komentarai