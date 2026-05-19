Rotušės aikštėje pravartu stebėti kelio ženklus

Ar galima važiuoti?
Kauniečiai atkreipė dėmesį į Rotušės aikštės prieigas. Seniau atvažiavus iš M. Valančiaus gatvės būdavo uždrausta sukti į Vilniaus gatvę, bet dabar čia jokio draudžiamo ženklo nėra.
„Negi dabar laisvai automobiliu galima važiuoti Vilniaus gatve? Prie arkikatedros nėra jokios „plytos“. Be to, mačiau, kad transporto priemonės iš M. Valančiaus gatvės suka į Rotušės aikštę. Anksčiau taip į dešinę irgi nebuvo galima važiuoti“, – pastebėjo „Kauno dienos“ skaitytojas.
Plačiau apie eismą Rotušės aikštėje dienraščiui pakomentavo Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius. Jis nurodė, kad automobilių eismas Vilniaus gatvėje – draudžiamas, o kelio ženklas, matyt, darbų metu pasimetė ir artimiausiu metu vėl bus užkabintas, kad vairuotojams nekiltų jokių pagundų iš M. Valančiaus gatvės sukti į pagrindinę Senamiesčio gatvę.
Pasikeitusi pozicija
Vis dėlto eismo specialistas pripažino, kad Rotušės aikštėje automobiliams važiuoti iš tiesų bus leidžiama. Prieš pradedant šios erdvės rekonstrukciją, viešai buvo skelbta, kad Rotušės aikštė bus skirta tik pėstiesiems, bet projekto metu pozicija pasikeitė ir vairuotojams palikta galimybė nuosavu transportu važiuoti aikštės kraštuose.
„Pasikeitė sprendiniai, tad eismas Rotušės aikštėje bus galimas. Iš M. Valančiaus gatvės bus galima sukti į dešinę ir važiuoti Rotušės aikštės kraštine į A. Jakšto gatvę. Šioje vietoje – eismas vienpusis. Iš A. Jakšto gatvės įsukti į Rotušės aikštę – draudžiama“, – komentavo M. Matusevičius.
Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas pažymėjo, kad automobilių eismas Rotušės aikštėje bus leidžiamas ir nuo Muitinės gatvės važiuojant tiesiai, palei Jėzuitų bažnyčią, arba sukti į kairę, atvykus nuo Vytauto bažnyčios.
„Čia taip pat yra vienpusis eismas, automobiliams leidžiama važiuoti iki A. Jakšto gatvės, bet draudžiama važiuoti priešinga kryptimi“, – teigė eismo specialistas.
Kitaip tariant, Rotušės aikštės šonuose vyks vienkryptis eismas, kai automobiliai nukreipiami į A. Jakšto gatvę, aikštės priekyje automobiliai važiuoti negalės, taip pat nebus galimybės apvažiuoti aplink aikštę ratu.
Stovėjimo vietos
Rotušės aikštės viduryje numatyta pėsčiųjų, lauko kavinių, renginių erdvė, bet šonuose galima ne tik važiuoti transporto priemonėms, bet ir jas statyti. Tiesa, automobilius bus galima statyti tik šonu. Anksčiau buvo leidžiama statyti įstrižai.
„Matome, kad yra poreikis Rotušės aikštėje palikti automobilius, todėl buvo nuspręsta, kad, atvažiavus nuo M. Valančiaus gatvės ir įsukus į Rotušės aikštę, važiuojamojoje dalyje bus galima statyti transporto priemones, kartu bus sureguliuotas eismas, kad jis būtų sklandus. Dabar bus galimas tik lygiagretus parkavimas“, – kalbėjo M. Matusevičius.
Be to, automobilius, kaip ir seniau, bus galima statyti Rotušės aikštės gale, netoli Kauno arkivyskupijos kurijos pastato.
