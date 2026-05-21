„G&G Sindikatas“ skelbia vienintelį vasaros koncertą Kauno Dainų slėnyje

Jau tris dešimtmečius Lietuvos muzikos scenoje žibanti grupė Kaune yra pasirodžiusi ne kartą, tačiau į Dainų slėnio sceną lipti dar neteko.
„Jeigu turėtume padaryti mūsų grupės geriausių visų laikų koncertų penketuką, tai bent trys iš jų buvo būtent Kaune. Čia yra itin daug mūsų fanų – dėl to džiaugiamės ir didžiuojamės. Dar pandemijos metu su draugais iš Kauno išėjome prasibėgti ir netikėtai užsukome į Dainų slėnį – susižavėjimas šia vieta privertė stabtelėti, o netrukus atsirado ir svajonė kada nors čia surengti grupės koncertą“, – atviravo „G&G Sindikato“ narys DJ Mamania.
Grupės nariai taip pat kalbėjo, kad koncerte skambės jau neblogą pagreitį iki to laiko įgavę naujausio albumo „Pikti ir nuožmūs“ kūriniai, o pasirodymas po atviru dangumi – tai seniai neturėta patirtis, tad šiam koncertui „G&G Sindikatas“ planuoja ir ypatingų netikėtumų.
„Tai bus vienintelis koncertas Kaune šiais metais, todėl į jį sudėsime viską, ką norime parodyti – bus naujo albumo dainų ir, aišku, laiko patikrintų hitų. Svečių mūsų koncertuose būna beveik visada, tačiau mes labai mėgstame išlaikyti intrigą ir įnešti tam tikrų staigmenų jau koncerto metu. Bet turime jau ilgą laiką su mumis dirbančias muzikantų, scenos apšvietimo ir dekoracijų komandas, todėl tikrai ruošiame specialiai Dainų slėniui pritaikytų sprendimų“, – apie koncerto idėją kalbėjo Donatas Juršėnas-Donciavas.
Šie metai „G&G Sindikatui“ išties reikšmingi, mat grupė mini 30-ies metų jubiliejų, tačiau prideda, jog trimituoti fanfaromis nesiruošia.
„Kaunas mums sukelia daug nostalgijos. Čia dažnai grodavome dar karjeros pradžioje – įvairiose studentų šventėse, mažuose klubuose ar net valgyklėlėse, kuriose vietoj scenos organizatoriai sustumdavo stalus. Nesinori skelbti kažkokių gimtadienio koncertų, nes mums kiekvienas toks išstojimas ant scenos yra labai svarbus, tad šis pasirodymas bus dar viena galimybė pajausti, kodėl mes esame kartu visus tuos 30 metų“, – pasakojo Kastytis Sarnickas-Kastetas.
Vienintelis šių metų „G&G Sindikato“ koncertas Kaune, kuriame susipins geriausių grupės hitų bei naujojo albumo „Pikti ir nuožmūs“ skambesiai, įvyks jau rugpjūčio 20 d. Kauno Dainų slėnyje.
„Mes vertiname kiekvieną, kuris ateina į mūsų koncertą ir visada atiduodame viską, ką atsinešame į sceną. Iki paskutinio žodžio ir jėgos! Visada žinau, kad jei koncertas Kaune, tai bus labai stipru“, – užtikrintai rėžė grupės lyderis Gabrielius Liaudanskas-Svaras.
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